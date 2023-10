EREVAN –

Ottawa a ouvert mercredi sa toute première ambassade dans la lointaine République d’Arménie, marquant ainsi l’histoire en tant que première ambassade du Canada dans la région du Caucase du Sud.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly était présente pour l’événement, se rendant en Arménie à la fois pour l’ouverture officielle de l’ambassade et pour une série de réunions avec des responsables arméniens.

“Le Canada se tient aux côtés du peuple arménien et soutient sa souveraineté et son indépendance”, a déclaré Joly lors d’une conférence de presse avec son homologue arménien, Ararat Mirzoyan. “Nous croyons en vos aspirations démocratiques et sommes prêts à travailler avec vous pour les concrétiser”, a-t-elle déclaré.

La visite de Joly en Arménie intervient à la suite d’une crise humanitaire suite à l’afflux de 100 000 réfugiés de la région contestée du Haut-Karabakh le mois dernier.

Reconnu internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh était de facto indépendant depuis plus de trois décennies, avec de multiples guerres au cours de cette période. Après un blocus de neuf mois, l’Azerbaïdjan a de nouveau attaqué le territoire le 19 septembre, entraînant un déplacement forcé massif de la quasi-totalité de la population arménienne vers l’Arménie.

Le Canada et Joly avaient régulièrement appelé l’Azerbaïdjan à lever son blocus et étaient « gravement préoccupés » par l’assaut de l’Azerbaïdjan le mois dernier. S’exprimant à Erevan, Joly a annoncé une aide supplémentaire d’un million de dollars pour les réfugiés du Haut-Karabakh.

Le ministre a également laissé entendre que d’autres conséquences pour l’Azerbaïdjan, y compris des sanctions, pourraient être envisagées par le Canada si l’agression du pays contre l’Arménie elle-même se poursuivait.

“Tout est sur la table”, a déclaré Joly en réponse à la question de CTV News concernant la possibilité de sanctions contre l’Azerbaïdjan. “Nous espérons que la souveraineté de l’Arménie sera respectée et nous suivons cela de près”, a déclaré Joly.

L’ambassade en Arménie est la première du Canada dans la région du Caucase du Sud, qui était auparavant couverte par l’ambassade du Canada à Moscou. Aucun des deux autres pays de la région – la Géorgie et l’Azerbaïdjan – n’héberge une ambassade canadienne.

« LA SEULE DÉMOCRATIE DE LA RÉGION »

Le choix de l’Arménie comme porte d’entrée du Canada dans la région était judicieux. Les pays ayant des ambassades dans un seul des pays du Caucase du Sud choisissent généralement la Géorgie, à la fois en raison de son orientation pro-occidentale de longue date et de sa capacité à couvrir les trois pays de la région. Mais le recul démocratique dans ce pays, ainsi que le fort virage pro-occidental de l’Arménie au cours de l’année écoulée, ont fait de l’Arménie une option plus attrayante.

«C’est la seule démocratie dans la région», a déclaré Stéphane Bergeron, député du Bloc québécois de Montarville, au Québec. et l’un des deux députés, outre Joly, du voyage. “Ils ont donc besoin de soutien. Et c’est pourquoi je pense qu’il est important d’intensifier les relations entre le Canada et l’Arménie”, a déclaré Bergeron.

Lyndsay Mathyssen, présente en tant que députée néo-démocrate de London-Fanshawe, en Ontario. fait écho à ces sentiments.

“C’est un moment historique, sur lequel la diaspora arménienne et les hommes politiques travaillent depuis de très nombreuses années maintenant”, a déclaré Mathyssen. “Pour notre [two] pays, économiquement, politiquement, il se passe beaucoup de choses. Nous pouvons certainement bénéficier du renforcement des relations entre le Canada et l’Arménie, et c’est une merveilleuse façon d’y parvenir », a-t-elle déclaré.

Les engagements du Canada en Arménie vont déjà au-delà de l’établissement d’une mission diplomatique permanente et de l’aide humanitaire.

En juillet, Affaires mondiales Canada a annoncé que le Canada se joindrait à la mission de l’Union européenne en Arménie (EUMA), devenant ainsi le premier pays tiers à le faire.

La mission a été créée en février pour observer la frontière du pays avec l’Azerbaïdjan, à la suite d’une offensive azerbaïdjanaise de deux jours en Arménie en septembre dernier, au cours de laquelle les troupes azerbaïdjanaises ont occupé une partie du territoire arménien. Joly s’est rendu jeudi dans la ville arménienne de Djermouk, proche des combats de l’année dernière, observant les positions militaires azerbaïdjanaises sur le territoire arménien aux côtés de l’EUMA.

Cette attaque de l’Azerbaïdjan, ainsi que celle du mois dernier contre le Haut-Karabakh, ont alimenté les craintes de nouvelles offensives militaires azerbaïdjanaises contre l’Arménie elle-même. Alors que les responsables azerbaïdjanais ont nié toute visée territoriale sur l’Arménie, les déclarations belliqueuses régulières du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, ainsi que les affirmations irrédentistes contre l’Arménie elle-même, ont jeté le doute sur ces dernières.

« IL EST TEMPS D’IMPOSER DES SANCTIONS »

Bergeron a souligné la nécessité de cohérence dans la politique étrangère du Canada et de soutien à une démocratie voisine attaquée par un voisin autocratique dans son soutien à l’ouverture de l’ambassade.

“Très souvent [Canada] décide de châtier un pays qui en attaque un autre, [but we were] “Nous étions tous silencieux lorsque l’Azerbaïdjan a attaqué non seulement le Haut-Karabagh, mais aussi le territoire souverain de l’Arménie”, a déclaré Bergeron. “Nous étions tous ensemble pour soutenir l’Ukraine, donc je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes pas ensemble pour soutenir l’Arménie qui a été attaquée par Azerbaïdjan.

“Je pense qu’il est temps d’imposer des sanctions contre les dirigeants de ce pays [Azerbaijan]car une agression est une agression, quel que soit le pays [does it]”, a déclaré Bergeron.

Pour Sevag Belian, directeur exécutif du Comité national arménien du Canada (ANC), l’ouverture de l’ambassade et la visite de Joly étaient un bon début – mais, espérons-le, ce n’est qu’un début.

“Je pense que le Canada joue un rôle essentiel en termes de soutien à l’intégrité physique de l’Arménie”, a déclaré Belian. « La présence canadienne ici… est un message que je pense que le Canada essaie de projeter, selon lequel l’Arménie est un pays qui a besoin d’aide face à l’agression de l’Azerbaïdjan », a-t-il déclaré.

À mesure que le Canada s’établit dans la région, Belian espère qu’une pression supplémentaire exercée par Ottawa sur l’Azerbaïdjan pourra contribuer à restaurer la stabilité dans le Caucase du Sud.

“Ces trois dernières années, depuis la guerre de 2020 et surtout le mois dernier, nous avons [ANC] été très clair, demandant au gouvernement canadien de prendre des mesures décisives [against Azerbaijan]”, a déclaré Belian. “Les sanctions sont un moyen, mais il existe de nombreux leviers qui [Canada] peut utiliser. Nous aimerions voir des résultats réels et tangibles, et nous sommes convaincus que [Canadian] Le gouvernement va dans cette direction. »