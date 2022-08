Jolly Tressa et Gayatri Gopichand remportent le bronze en double féminin de badminton

Tressa Jolly et Gayatri Gopichand ont remporté le bronze dans l’épreuve féminine de badminton en double aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022, dimanche. Ils ont battu la paire australienne de Wendy Chen Hsuan-Yu et Gronya Somerville 21-15, 21-18 dans le match pour la 3e/4e place.

La jeune paire indienne a été battue en matchs consécutifs en demi-finale par la paire classée 11e Koong Le Pearly Tan et Muralitharan Thinaah. Le duo indien avait remporté de manière convaincante lors des deux tours précédents à Birmingham 2022.

Pendant ce temps, Kidambi Srikanth a battu le numéro 87 mondial de Singapour Jia Heng Teh 21-15 21-18 pour remporter une médaille de bronze pour accompagner l’argent qu’il avait remporté il y a quatre ans à Gold Coast.

Plus tôt, Sindhu, qui a une médaille d’argent et une de bronze des éditions 2018 et 2014, a misé sur sa supériorité technique pour déjouer la Singapourienne Yeo Jia Min 21-19 21-17 dans un concours de 49 minutes pour atteindre sa deuxième finale consécutive. L’Indien avait également battu Min dans l’épreuve par équipe.

Dans le match suivant, le numéro 10 mondial Sen, qui faisait ses débuts en CWG, semblait s’être égaré après un départ dominant contre Jia, mais a récupéré à temps pour remporter une victoire 21-10, 18-21, 21-16 en simple messieurs. demi finales.

Satwik Sairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont assuré un troisième match pour la médaille d’or à l’Inde lundi en battant les Malaisiens Chen Peng Soon et Tian Kian Men 21-6, 21-15 pour atteindre la finale du double messieurs.

