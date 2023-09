Jollibee ouvre enfin son premier site dans le Michigan en octobre | Actualités alimentaires | Détroit

Cliquez pour agrandir Shutterstock Jollibee arrive au Michigan.

Les gens étaient enthousiasmés en 2021 lorsqu’il a été annoncé que la populaire chaîne de restauration rapide basée aux Philippines, Jollibee, viendrait dans le Michigan. Le moment est enfin venu puisque le site de Sterling Heights devrait ouvrir ses portes en octobre.

Les plans ont été annoncés pour la première fois lors d’une réunion du conseil municipal il y a deux ans, qui appelait à raser le Denny’s situé au 44945 Woodridge Dr. et à le remplacer par un nouveau bâtiment de 2 500 pieds carrés.

Le nouvel espace est presque prêt et offrira un service au volant, des sièges sur la terrasse extérieure et la livraison aux résidents de Sterling Heights.

Le Le site Web de Jollibee propose une candidature au poste de superviseur du restaurant. du magasin.

La chaîne, fondée en 1978, est connue pour apporter une touche philippine aux plats américains, notamment du poulet frit, des hamburgers, des spaghettis (garnis d’une sauce sucrée, du jambon et du hot-dog) et des tartes aux pêches et à la mangue.

L’entreprise s’est développée rapidement, avec 1 500 magasins à travers le monde et 70 en Amérique du Nord.

