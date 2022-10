Joliet West tente de conserver ses espoirs en séries éliminatoires – Shaw Local

Joliet West a un peu l’habitude de faire des voyages étranges vers les championnats de conférence.

S’ils doivent le refaire, ils devront ajouter un autre chapitre à ce livre.

Plainfield South aura certainement quelque chose à dire sur le fait que cela se produise ou non. Les Cougars possèdent une fiche de 4-0 dans la conférence sud-ouest des Prairies Est.

Mais Joliet West fait obstacle.

À 4-4, Joliet West doit gagner le match, car une cinquième victoire leur permettrait de se qualifier pour les séries éliminatoires. Cela signifierait également probablement une part du titre de conférence tant que Plainfield Central bat 1-7 Romeoville lors de la semaine 9 pour forcer une égalité à trois au sommet.

Dans le livre des records, cela tomberait comme une égalité, mais pour les besoins de l’IHSA, les égalités sont rompues pour déterminer qui recevrait l’offre automatique pour les séries éliminatoires. Si ce scénario se produisait, il serait en grande partie superficiel, car tous les trois auraient les cinq victoires nécessaires pour gagner des offres sans la fente automatique.

Mais ce n’était pas le cas en 2019 lorsque Joliet West était à égalité avec Plainfield East et Plainfield South au sommet de la conférence et n’a pu se qualifier pour les séries éliminatoires que parce qu’il a remporté le bris d’égalité et avancé avec un record de 4-5 en saison régulière.

Cette saison, les chances sont contre Joliet West de remporter la conférence si le scénario se joue à nouveau dans une égalité à trois. L’égalité est brisée entre les trois équipes par le nombre de points accordés dans les matchs contre les équipes avec lesquelles elles sont à égalité. Donc, si Joliet West gagnait le match, il faudrait marquer au moins 49 points pour s’assurer que Plainfield South avait alloué plus de points que Plainfield Central tout en n’en autorisant pas plus de 17 pour s’assurer qu’ils n’ont pas alloué plus que Plainfield Central.

Cela va être un énorme défi contre Plainfield South, non seulement gagner le match, mais aussi marquer autant de points contre ce qui s’est transformé en une solide défense des Cougars. Plainfield South n’a accordé que 20 points au cours de ses quatre derniers matchs.

James Kwiecinski de Lincoln-Way East se fraye un chemin dans la zone des buts contre Lockport vendredi soir. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Empilez les chantiers, ne prenez aucun crédit

Le porteur de ballon de Lincoln-Way East, James Kwiecinski, est presque mal à l’aise de parler de ses réalisations.

Kwiecinski s’est précipité sur environ 300 verges et quatre touchés lors de la victoire des Griffins la semaine 8 contre Lockport, et lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait fait pour amasser de tels chiffres, il a rapidement détourné le crédit vers à peu près tout le monde sauf lui-même.

Et bien qu’il ait raison de dire que sa ligne offensive aide sa cause, Kwiecinski est plus que mérité. Il a déjà marqué 21 fois cette saison, rejoignant le club de 20 touchés en une seule saison qui comprend des noms assez impressionnants dans la tradition de Lincoln-Way East. Il a également accumulé environ 1 100 verges.

Lorsqu’il a appris la réticence de Kwiecinski à s’attribuer le mérite de son grand soir, l’entraîneur de Lincoln-Way East, Rob Zvonar, n’a pas été surpris.

“Cela ne me surprend pas qu’il ne s’en attribue pas le mérite, et c’est le signe d’une bonne personne et d’un bon coéquipier”, a déclaré Zvonar. « Mais cela ne veut pas dire que je ne le ferai pas pour lui ; il sera mis en place pour certains honneurs de tous les États à la fin de l’année, je pense.

Ligne de statistiques massive publiée par Salomon de Lemont

Le quart-arrière de Lemont, Payton Salomon, continue de défier les probabilités statistiques.

Salomon a organisé un autre match énorme lors de la victoire de Lemont sur Hillcrest lors de la semaine 8, où il est allé 12 en 14 avec quatre touchés.

Les victoires confortables ne permettent généralement pas à Salomon d’aérer les choses, mais il faut se demander quel genre de chiffres il pourrait publier si les rênes se détachaient. Il a complété 82,5% de ses passes cette saison pour environ 2 000 verges avec 27 touchés et aucune interception.

En remontant à la saison dernière, Salomon a lancé 58 touchés avec une seule interception en 20 départs universitaires.

Payton Salomon (1) de Lemont revient pour passer plus tôt cette saison. (Tony Gadomski /Tony Gadomski pour Shaw Local)

Une victoire boueuse mais propre pour Wilmington

C’était peut-être le temps misérable, peut-être que c’était un jeu propre, mais les officiels du match de Wilmington à Streator Illinois Central Eight Conference de vendredi au stade Doug Dieken ont gardé leurs drapeaux dans leurs poches lors d’une éventuelle victoire 57-6 à Wilmington.

Ensemble, les équipes n’ont été pénalisées que quatre fois pour 28 verges. Les quatre pénalités sont survenues au troisième quart.

Wilmington a été pénalisé une fois, un appel d’interférence de passe pour 15 verges.