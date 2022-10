Joliet West gagne une friandise de l’entraîneur Dan Tito après la déroute de Joliet Central – Shaw Local

JOLIET – Il y aura des biscuits aux pépites de chocolat pour l’équipe de football de Joliet West la semaine prochaine, préparés par nul autre que l’entraîneur-chef Dan Tito.

C’est parce que la défensive des Tigers a surpassé l’offensive de Joliet Central samedi après-midi dans une victoire de 50-6 contre les Steelmen.

L’ailier défensif senior Christian Sticklen a commencé le score lorsqu’il a récupéré un échappé de Joliet Central et a couru 23 verges pour un touché sur le deuxième jeu des Steelmen après la mêlée. Plus tard, Dylan Pangrazio a bloqué un botté de dégagement central qui est sorti de la zone des buts pour une sécurité, donnant à la défense huit points dans la journée.

“J’étais porteur de ballon dans Pop Warner et j’ai marqué des touchés”, a déclaré Sticklen. «Mais je joue en défense depuis que je suis au lycée. C’était mon premier touché au lycée. Et, nous obtenons des cookies.

«C’était aussi agréable de l’obtenir contre notre rival en ville. J’ai de la famille qui va à Central, et il y a eu beaucoup de discussions. C’est pour s’amuser, mais je peux parler maintenant.

La défensive des Tigers a fait la plupart des discussions, surtout en première mi-temps. Lors de la deuxième possession des Steelmen, John Wyzykowski a obtenu un sac, tout comme Micah McNair. Dereon Brown a ensuite renvoyé le botté de dégagement central qui a suivi à la ligne des 12 verges.

Après une passe incomplète du quart-arrière de West Carl Bew qui a été presque interceptée par Christian Smith, Jovon Johnson de West a parcouru huit mètres avant que Bew ne marque sur un gardien à quatre mètres et une avance de 13-0.

Carl Bew de Joliet West marque sur le gardien quart-arrière contre Joliet Central samedi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

McNair a ensuite récupéré un échappé au Central 25, donnant aux Tigers (4-4, 3-1 dans le sud-ouest des Prairies) un autre terrain court. Bew a frappé LaDainian Tucker pour un gain de 22 verges et Johnson a terminé le départ avec une course de huit verges TD pour une avance de 20-0 avec 4:45 à faire dans le premier.

Central (0-8, 0-4) a arrêté West sur des essais lors de sa prochaine possession et a pris le relais à son propre 18. Après qu’un latéral soit sorti des limites pour une perte de sept verges et une course sans gain, McNair a écrasé un passe et les Steelmen se sont alignés pour un botté de dégagement à partir de leur propre 11. Le botté de dégagement a été bloqué par Pangrazio et a roulé à l’arrière de la zone des buts pour une sécurité pour une avance de 22-0 Tiger.

“J’ai dit à la défense que s’ils marquent plus de points que l’adversaire dans n’importe quel match, je leur ferai des cookies”, a déclaré Tito. « Et je les fabrique moi-même. Mon secret est que j’utilise une cuillère à café pleine de sel casher. La recette demande une demi-cuillère à café, mais j’utilise une cuillère à café pleine.

« La défense a été excellente toute la journée. Stick est un super garçon et j’étais content de le voir marquer. Il place la barre pour notre défense et il adore jouer au football.

Les Tigers ont pris le coup de pied après la sécurité et ont parcouru 44 verges en six jeux, avec Bew, qui a commencé pour Central la saison dernière, se faufilant à un mètre. Jarrett DelRose de West a récupéré un échappé central au 40, et les Tigers ont utilisé une double passe, avec le quart-arrière auxiliaire Evan Gould se connectant à Parker Schwarting pour un gain de 39 verges, et le senior Desmond Holton est entré d’un mètre pour en faire 36 -0, qui était le score à la mi-temps.

“C’était assez excitant d’être de retour ici”, a déclaré Bew. «Je parle encore à beaucoup de gars là-bas et je suis toujours ami avec eux. C’était juste génial d’être de retour dans cet environnement.

“La défense a fait un excellent travail aujourd’hui en nous donnant toujours une bonne position sur le terrain.”

Les Tigers ont invoqué le chronomètre au début du troisième quart lorsque Gould a frappé Ian Farrell avec une passe de touché de 11 verges. Gould était 3 en 5 sur le lecteur pour 80 verges, y compris un achèvement de 58 verges à Billy Bailey, Jr. West a plafonné son score avec 3:15 à faire dans le troisième sur un TD de 31 verges exécuté par Tucker.

Central a continué à se battre et a finalement trouvé la zone des buts lorsque le quart-arrière de deuxième année Paul Slick a frappé Smith pour un score de huit verges avec 3:29 à jouer.

Christian Smith de Joliet Central étire le ballon à travers la ligne de but après un rattrapage et une course contre Joliet West samedi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

“Nos enfants n’abandonnent jamais”, a déclaré l’entraîneur central Tom Hart. «Quand vous avez beaucoup de jeunes gars qui jouent comme nous, nous parlons d’embrasser la culture, et ils l’ont fait. Quand ils vieilliront, ils pourront avoir cette mentalité d’être faits d’acier.

«Nous avons une excellente haute direction. Ces gars-là se sont levés à la mi-temps et ont dit que nous devions y aller, et nous avons mieux joué en seconde période.

La victoire de West met en place une bataille avec Plainfield South la semaine prochaine avec une part du titre de conférence et une place dans les séries éliminatoires en jeu. Sud est 4-0 dans la conférence et Ouest est 3-1. West doit également gagner le match pour obtenir cinq victoires et devenir éligible aux séries éliminatoires.

« Nous avons joué des matchs de type séries éliminatoires au cours des trois dernières semaines », a déclaré Tito. «Nous étions 1-4 après avoir perdu contre Plainfield Central, mais les gars ont continué à se battre et maintenant nous sommes 4-4.

«Nous savons que Plainfield South est une équipe physique et ils ont un excellent porteur de ballon à Brian Stanton. Nous devons continuer sur cette lancée. »