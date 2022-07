Joliet West à la recherche d’un nouveau départ – Shaw Local

MORRIS – Pour chaque équipe de football de lycée, les entraînements d’été signifient qu’une nouvelle saison est à leurs portes.

Nulle part, peut-être, n’est-ce plus vrai que cette saison à Joliet West.

Dan Tito prend la relève en tant qu’entraîneur-chef après avoir été à l’école pendant 12 ans, et l’attaque aura un aspect différent avec le transfert de Joliet Central Carl Bew au quart-arrière.

Tito prend la relève de Bill Lech, qui a guidé les Tigers jusqu’à leur dernière apparition en séries éliminatoires en 2019. Avec du sang neuf entrant dans le programme, Tito est optimiste quant à l’avenir.

“Je suis enthousiasmé par cette équipe”, a déclaré Tito lors de la mêlée à quatre contre 7 de mardi avec Morris, Bolingbrook et Wilmington. «Nous avons beaucoup d’enfants de caractère. J’ai entraîné ce groupe quand ils étaient étudiants de première année, et c’était formidable de les voir grandir dans le programme. Ils apportent beaucoup d’énergie, et nous avons eu un été merveilleux jusqu’à présent.

“Tous les enfants ont adhéré à ce que nous voulons faire, et c’est excitant.”

Pour Bew, le changement de décor s’est fait pratiquement sans heurts. Il a été transféré au début du deuxième semestre de l’année scolaire dernière, il a donc eu la chance de faire connaissance avec ses coéquipiers. Il était le partant de Joliet Central la saison dernière, qui a terminé 0-9, et prend le relais d’une équipe des Tigers qui avait une fiche de 3-6 la saison dernière.

Ce qui a marqué Tito chez Bew, c’est sa capacité de leadership.

“Carl a fait du bon travail aux commandes”, a déclaré Tito. « Il s’est vraiment imposé comme un chef d’équipe. Il est l’un de ces gars qui sont les premiers arrivés et les derniers à partir. Il veut vraiment travailler pour s’améliorer. En plus, c’est un grand athlète. »

Dan Tito entame sa première année en tant qu’entraîneur-chef à Joliet West au Morris 7 on 7 scrimmage. Mardi 19 juillet 2022 à Morris. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Les principales armes de Bew cette saison semblent être le receveur Billy Bailey et le porteur de ballon Dante Morrow. Et, comme l’a dit son entraîneur, il est prêt à se mettre au travail.

“Quand j’ai été transféré, les gars de l’équipe m’ont accueilli à bras ouverts”, a déclaré Bew. « C’est un nouveau départ ici pour tout le monde. Le personnel d’entraîneurs est incroyable et nous avons un bon groupe de joueurs. L’été s’est bien passé jusqu’à présent et nous l’utilisons pour construire notre chimie.

« J’aime prendre les choses en main et être un leader. Je me présente tôt et je reste tard. Si les autres gars de l’équipe voient quelqu’un faire ça, alors ils veulent le faire. Je suis prêt à commencer et j’ai hâte que nous soyons en mesure de mettre les coussinets.

Le secondeur de Joliet West, John Wyzykowski, exécute des exercices au Morris 7 on 7 scrimmage. Mardi 19 juillet 2022 à Morris. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Bew a déclaré que l’objectif des Tigers cette saison est de participer aux séries éliminatoires, mais qu’il est crucial de prendre un bon départ. Ils commencent la saison par des matchs sur la route contre le champion en titre de la classe 8A, Lockport, puis Minooka. Ils suivent cela avec des matchs à domicile contre Plainfield North et West Aurora. Tous, sauf West Aurora, étaient des équipes éliminatoires la saison dernière.

« Nous avons des équipes en séries éliminatoires lors de nos trois premiers matchs, donc ça va être un défi », a déclaré Bew. “Nous voulons aider à mettre en place le programme Joliet West.”