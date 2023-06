Joliet voit 3 homicides en 1 semaine – Shaw Local

Joliet a connu une recrudescence de la violence au début de la saison estivale avec trois meurtres à travers la ville.

L’une des victimes de l’homicide, Antoine Shropshire, 16 ans, a été abattue à plusieurs reprises le 30 mai dans ce que la police a qualifié de fusillade ciblée. Ils n’ont pas encore annoncé l’arrestation de suspects dans le meurtre du Shropshire.

Nous espérons toujours recevoir une coopération supplémentaire de notre communauté pour traduire ces suspects en justice. — Bill Evans, chef de la police de Joliet

« Cet enfant qui se fait tirer dessus fait partie de la violence nationale que nous avons partout, et c’est difficile à gérer », a déclaré Doug Kasper, responsable du projet NonViolent Cities à Joliet.

Kasper soutient que la nation est prise dans une « culture de violence et nous devons la changer en une culture de non-violence ».

Ce message est similaire à ce qui a été dit lors de la veillée du 3 juin pour le Shropshire, où les gens ont appelé à davantage d’action communautaire contre la violence de rue. Les responsables de la police ont également recherché une plus grande implication de la communauté dans les meurtres qui n’ont pas été résolus sans arrestation.

« Nous partageons l’inquiétude de la communauté concernant les trois récents incidents tragiques et violents qui ont entraîné la mort dans notre ville au cours de la semaine dernière », a déclaré le chef de la police de Joliet, Bill Evans, dans un communiqué.

Evans a déclaré que son département restait « déterminé à assurer la sécurité publique ». Il a déclaré que ses détectives et officiers continuaient de « travailler sans relâche pour apporter une résolution rapide à ces cas graves ».

« Nous espérons toujours recevoir une coopération supplémentaire de notre communauté pour traduire ces suspects en justice », a déclaré Evans.

Photos de deux personnes à qui les détectives de la police de Joliet souhaitent parler au sujet de l’homicide du 30 mai 2023 d’Antoine Shropshire, 16 ans. (Service de police de Joliet)

Dans l’affaire Shropshire, la police a publié des photos et des vidéos de ce qu’elle a décrit comme deux suspects masculins. Mercredi, le département a publié d’autres séquences vidéo et a demandé aux habitants de Joliet et au-delà d’aider à identifier les suspects.

Le dernier homicide à Joliet s’est produit mardi avec la fusillade d’un homme de 20 ans dans le bloc 600 d’East Benton Street. Aucune arrestation n’a été annoncée pour cet incident au cours duquel l’homme est décédé d’une blessure par balle à la tête. Le département a déclaré que « la fusillade était un incident isolé et ciblé ».

Le bureau du coroner du comté de Will a retenu le nom de la victime de 20 ans dans cette fusillade car ses proches n’ont pas encore été informés. Il reste anonyme jeudi après-midi.

Le bureau du coroner n’a pas non plus nommé la victime de 23 ans décédée lundi à la suite d’un passage à tabac brutal dans le bloc 1000 de l’avenue Kelly à Joliet. Bien que les documents judiciaires indiquent que le nom de la victime est Taylor Guerra. Demetrius Glover, 30 ans, a été accusé d’avoir battu Guerra.

Shropshire n’a pas non plus été nommé par le bureau du coroner parce qu’il est mineur, même si des mineurs victimes d’homicides ont été nommés dans le passé, comme Javier Cayetano, 13 ans, en 2019 et Jeremiah Frazier, 17 ans, en 2020.

Véhicules de l’escouade de police de Joliet dans le bloc 600 de la rue East Benton le mardi 6 juin 2023 à Joliet. Un homme de 20 ans a reçu une balle dans la tête et est décédé le même jour. (Félix Sarver)

Trista Graves Brown, une résidente de Joliet et fondatrice du groupe à but non lucratif Speak Up, a déclaré qu’elle pensait que les policiers devaient être plus visibles dans la communauté.

« Partout où il y a des enfants, il devrait toujours y avoir un policier. Partout où il y a des gens à l’extérieur », a déclaré Brown.

Brown a déclaré que les agents devraient accorder plus d’attention aux «jeunes et à ce qu’ils font» et en savoir plus sur les gens de la communauté.

Brown a déclaré qu’elle pensait que certaines des violences récentes à Joliet étaient commises par des personnes en dehors de la ville. Elle a cité l’incident du 30 mai où des policiers de Joliet ont poursuivi quatre voleurs de voitures originaires de Chicago. Elle a dit avoir entendu des gens dire que Joliet était perçue comme « une cible facile ».

Kasper a déclaré que le projet des villes non violentes cherche à s’attaquer aux «causes profondes de la violence», telles que la disparité économique et le racisme.

« Je pense que toutes ces choses aggravent et alimentent la violence », a-t-il déclaré.

Kasper a déclaré que la région où le Shropshire a été tué est une «région déprimée et pauvre», bien qu’il applaudisse les efforts du centre communautaire Warren-Sharpe pour aider la région. Il a dit qu’il s’attaquait aux problèmes de santé mentale, au manque de logements abordables et de salaires « ralentirait et réduirait la violence que nous avons ».

Kasper a déclaré que la violence est un « problème important et difficile ».

« Nous devons comprendre à quoi ces enfants sont confrontés », a-t-il déclaré.

La police a demandé à toute personne disposant d’informations sur la mort de Shropshire, Guerra et de l’homme de 20 ans de contacter leur division d’enquête au 815-724-3020.

Si quelqu’un souhaite rester anonyme, il peut contacter Crime Stoppers of Will County au 800-323-6734 ou visiter le site Web de l’organisation à crimestoppersofwillcounty.org.