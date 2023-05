Joliet vérifie les licences commerciales – Shaw Local

La ville de Joliet vérifie les entreprises opérant sans les licences commerciales requises.

L’affaire a été soulevée plus tôt ce mois-ci lorsque le conseil municipal a été invité à approuver une modification de zonage et un permis d’utilisation spéciale pour l’Illinois Truck and RV Repair opérant au 490 S. Hammes Ave., qui se trouve dans le parc industriel d’Oak Leaf.

Lors de sa réunion du 16 mai, le conseil a approuvé la demande, mais seulement après quelques questions sur les raisons pour lesquelles l’entreprise fonctionnait déjà sans le zonage et la licence requis.

« Certaines personnes ne savent pas que l’exploitation d’une entreprise comme celle-ci nécessite une licence », a déclaré le directeur de l’urbanisme James Torri au conseil.

Le directeur municipal, James Capparelli, a déclaré que l’entreprise avait été identifiée avec l’aide d’un inspecteur à la recherche d’entreprises opérant sans la licence municipale requise.

« Nous avons fait des progrès incroyables à cause de cela », a déclaré Capparelli.

Une licence municipale n’est pas requise pour toutes les entreprises. Mais l’entreprise de réparation de camions à Hammes Avène est celle qui a besoin d’une licence.

Torri a déclaré que l’emplacement de l’avenue Hammes était occupé depuis le début des années 2000, ce qui a soulevé des questions de la conseillère municipale Jan Quillman.

« Ils devraient être condamnés à des amendes pour avoir fonctionné si longtemps », a déclaré Quillman, qui était le seul à ne pas voter lors d’une approbation 8-1 pour le zonage et le permis nécessaires à l’entreprise.

Un rapport du personnel a noté que le site et la propriété environnante ont été utilisés pour des opérations industrielles depuis le début des années 2000.

L’église catholique St. Jude et l’école paroissiale se trouvent à moins de 500 pieds du site.

Asta Kaupe, représentant Illinois Truck and RV Repair lors de la réunion du conseil, a déclaré que Illinois Truck and RV Repair n’était là que depuis quatre ans et travaillait principalement sur son propre équipement. Il était auparavant situé à Roméoville.

Une fois que la société a pris connaissance des problèmes à Joliet, la direction a décidé de demander le zonage et la licence requis, a déclaré Kaupe.

« Nous avons décidé de ne pas prendre le risque et de faire les variations », a déclaré Kaupe. « Nous ne savions pas que pour travailler sur notre propre équipement, nous devions le faire. »

Selon un rapport du personnel municipal à ce sujet, la ville a reçu un appel au sujet de l’entreprise en avril concernant des camions stationnés à l’extérieur de la limite de propriété et des travaux de soudure effectués à l’extérieur du bâtiment principal.

Torri a noté que l’approbation de la modification de zonage et du permis d’utilisation spéciale comprenait des conditions imposées par la ville pour répondre aux préoccupations concernant le fonctionnement de l’entreprise.

Le rapport du personnel décrit également l’opération de réparation de camions et de camping-cars de l’Illinois comme appropriée pour le site, notant qu’elle est entourée d’autres opérations de camionnage.