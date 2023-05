Joliet Star Wars Day revient sur la route 66 – Shaw Local

Le Joliet Star Wars Day, l’un des festivals annuels les plus populaires le long des cent premiers kilomètres de la Route 66, transportera une fois de plus les visiteurs de la Mother Road américaine vers «une galaxie très, très lointaine» de 11 h à 16 h le samedi 3 juin.

Le festival gratuit et préféré des fans, qui devrait attirer des milliers de visiteurs, débutera à 11 heures avec un défilé sur le thème « Star Wars », mettant en vedette de nombreux cosplayers amateurs et professionnels – ainsi que des véhicules à thème. Au cours des dernières années, plus de 100 fans costumés de « Star Wars » ont participé au défilé. Leurs costumes complexes et souvent fidèles à l’écran dépeignent tout, des héros de la trilogie originale aux personnages d’arrière-plan obscurs que les fans inconditionnels apprécieront à coup sûr.

Les costumiers du Star Wars Day défilent lors du défilé d’ouverture de l’événement au centre-ville de Joliet le samedi 4 juin 2022. (Bob Okon)

Le défilé débutera au Will County Office Building, 302 N. Chicago St., avant de se diriger vers le sud sur Chicago Street, vers l’ouest sur Clinton Street et de se terminer sur la pelouse de la bibliothèque. Le parking de la bibliothèque sera fermé pour accueillir les activités de la Journée Star Wars, et les visiteurs trouveront un grand parking disponible dans les garages de stationnement de la rue Ottawa et de la rue Scott.

D’autres festivités comprendront des jeux (avec des titres amusants comme Feed the Jabba, Imperial Blaster Range et Lightsaber Battle), de la musique live, des vendeurs de nourriture, une allée d’artistes et d’auteurs et même des vendeurs de produits dérivés « Star Wars » (situés au Renaissance Center). L’allée des artistes et auteurs sera accueillie à l’intérieur de la bibliothèque jusqu’à 15h30

Daniel Ruiz de Joliet regarde les tirages de Lucasfilm mis en vente par Dave Dorman lors de la Journée Star Wars à Joliet le samedi 4 juin 2022. (Bob Okon)

En plus des artistes et écrivains talentueux de la bibliothèque, l’invité spécial David West Reynolds, un écrivain « Star Wars » numéro 1 du New York Times, sera présent au Joliet Area Historical Museum. Reynolds animera un programme sur les lieux de tournage perdus de « Star Wars » dans le désert du Sahara intitulé « L’archéologie de Star Wars » à midi, suivi d’une séance de dédicace gratuite à 13h. L’une des nombreuses prétentions de Reynolds à la renommée est qu’il a inventé les cristaux de sabre laser canoniques et l’entraînement aux sept formes de sabre laser pour Lucasfilm. Les gens peuvent le rejoindre pour un cours de formation au sabre laser en direct à 14 h

La journée Star Wars de la bibliothèque Joliet est rendue possible grâce à des partenariats avec la ville de Joliet, le partenariat du centre-ville de Joliet, les destinations du corridor patrimonial, la 501e Légion et le musée historique de la région de Joliet. Les commanditaires de la Journée Star Wars 2023 comprennent les Amis de la bibliothèque publique de Joliet, le gouvernement du canton de Joliet, TBS (Today’s Business Solutions), D’Arcy Buick GMC et Old National Bank.

Le casting de personnages costumés qui attirent les gens à la Journée Star Wars à Joliet défile dans le défilé qui a débuté l’événement le samedi 4 juin 2022. (Bob Okon)

Visite JolietLibrary.org ou suivez la bibliothèque publique de Joliet sur Facebook pour obtenir des informations sur le défilé, la cérémonie d’ouverture, les séances de photos, la nourriture, la musique et les invités spéciaux.