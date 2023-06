Joliet Slammers, Duly Health and Care sensibilise au cancer mardi – Shaw Local

Les participants au match de baseball Joliet Slammers mardi peuvent recevoir un dépistage rapide du cancer de la peau, en savoir plus sur d’autres dépistages du cancer, honorer les patients atteints de cancer et célébrer les survivants du cancer.

Les portes ouvrent à 17 h 35. L’événement débute à 18 h 35. Les billets sont disponibles au coût de 2 $ chacun.

Au cours de la «Throw Cancer in the Slammer Night», les fournisseurs de services de santé et de soins Duly fourniront du matériel éducatif sur le dépistage de divers cancers tels que le cancer du sein, du col de l’utérus, du côlon, du poumon, de la peau et de la prostate, selon un communiqué de presse de Duly Health and Care sur le événement.

En outre, un dermatologue Duly fournira des conseils sur la prévention du cancer de la peau et proposera des contrôles cutanés rapides gratuits, a déclaré Duly Health and Care.

Un défilé d’avant-match rendra hommage aux patients atteints de cancer et aux survivants du cancer, a déclaré Duly Health and Care. Le Dr Nafisa Burhani, oncologue et hématologue chez Duly Health and Care, lancera le premier lancer, a déclaré Duly Health and Care.

Malheureusement, le cancer a touché la vie de tant de personnes qui visitent le stade chaque année. » — Heather Mills, directrice financière et directrice générale des Joliet Slammers

Enfin, les participants peuvent « capturer des moments mémorables » en prenant des photos avec une mascotte Joliet Slammers. Dûment dit Santé et Soins. La chaise gonflable rose géante de l’American Cancer Society sera disponible pour les photos, a ajouté Duly Health and Care.

Le Dr Anand Shah, président du comité du cancer et directeur du département de radio-oncologie pour Duly Health and Care, a déclaré que Duly Health and Care est fier de parrainer cet événement annuel.

Shah a déclaré dans le communiqué que cet événement célèbre «nos survivants du cancer résilients et leurs familles tout en faisant la promotion de la façon dont les dépistages de routine annuels peuvent aider à sauver des vies».

Heather Mills, directrice financière et directrice générale des Joliet Slammers, a déclaré dans le communiqué que les Joliet Slammers étaient « honorés de s’associer à Duly Health and Care pour cet événement.

« Malheureusement, le cancer a touché la vie de tant de personnes qui visitent le stade chaque année », a déclaré Mills dans le communiqué et a ajouté plus tard que l’événement offre une « plate-forme pour faire savoir à ceux dont la vie a été touchée par le cancer qu’ils ne sont pas seuls.

SI VOUS ALLEZ

QUOI: « Jetez le cancer dans la nuit Slammer »

QUAND: Mardi. Les portes ouvrent à 17h35 L’événement commence à 18h35

OÙ: Duly Health and Care Field, 1, promenade Mayor Art Schultz, Joliet

DES BILLETS: Les billets sont disponibles au coût de 2 $ chacun. Pour les billets, visitez jolietslammers.com.

INFO: Pour plus d’informations sur Duly Health and Care, visitez dulyhealthandcare.com.