Joliet répertorie les fermetures de rues pour le festival Light Up the Holidays – Shaw Local

La ville de Joliet a annoncé des fermetures de rues organisées au centre-ville tout au long de vendredi pour le festival et le défilé Light Up the Holidays.

Les fermetures à partir de 8 h incluent :

• La rue Chicago de la rue Jefferson à la rue Cass • La rue Van Buren de la rue Chicago à la rue Scott • La rue Clinton de la rue Ottawa à la rue Scott

Les fermetures à partir de 15 h comprennent :

• La rue Chicago de la rue Ohio à la rue Jefferson • L’avenue Crowley de la rue Ottawa à la rue Chicago • La rue Benton de la rue Ottawa à la rue Scott • La rue Webster de la rue Chicago à la rue Scott • La rue Jefferson de la rue Ottawa à la rue Scott

Les fermetures à partir de 17 h comprennent :

• Rue Cass de la rue Ottawa à la rue Scott

De plus, à 10 h, la rue Scott sera réduite à une voie entre les rues Jefferson et Cass.

Toutes les rues rouvriront après le défilé, qui suit l’illumination du sapin de Noël de la ville à 17h15.

Une carte des fermetures de rues est disponible sur le site Web de la ville, joliet.gov, avec le communiqué de presse sur les fermetures de rues.

UN guide de stationnement pour le festival et le défilé, ainsi que plus d’informations sur l’événement, sont disponibles sur le site Web du Joliet City Center Partnership, joliet.ccp.com.