Joliet remplace 18 milles de conduites d’eau principales – Shaw Local

À l’extérieur de la maison de Dawn Jones se trouve une petite section de route poussiéreuse qui fait partie de quelque chose de grand alors que Joliet remplace 18 miles de conduites d’eau cette année dans le cadre d’un projet en cours qui se déroulera au même rythme ou plus au cours de la décennie alors que la ville se prépare pour le lac. L’eau du Michigan.

Cette année, les entrepreneurs ont démoli des routes dans 12 sections de la ville, installé de nouvelles conduites d’eau et remplacé les conduites de service en plomb là où ils les trouvaient.

“Jusqu’à présent, tout va bien”, a déclaré Jones à propos des travaux autour de sa maison sur la deuxième avenue. “Ils l’ont fait devant chez moi hier, et ils ont été faits en un rien de temps.”

Des tuyaux sont installés le long de la rue West Douglas à Joliet, le jeudi 4 août 2022 à Joliet.

Un jour, l’eau a été coupée pendant trois heures, ce qui, selon Jones, a été le seul problème.

Le voisin Michael Coleman a déclaré que la ville devrait «nous dédommager pour toute cette poussière. Votre voiture est sale tous les jours.

Mais les habitants interrogés dans la section Oakview de la ville, où les travaux comprennent un tronçon de East Washington Street, ont déclaré avoir été informés de ce qui se passait.

“Ils ont distribué des tracts et nous ont fait savoir”, a déclaré Treyshaun Rowsey, 15 ans, entre deux tontes de la pelouse de la maison familiale au milieu des travaux qui l’entourent.

Un ouvrier du bâtiment travaille le long de l'avenue Oakview pour placer de nouvelles conduites d'eau à Joliet, le jeudi 4 août 2022 à Joliet.

Les ingénieurs de la ville ont déclaré que la communication était une priorité élevée cette année alors qu’ils ont intensifié le programme de remplacement des conduites d’eau à son plus haut niveau à ce jour.

« Pour un projet de cette envergure, c’est vraiment très réussi », a déclaré Bill Baltz, directeur adjoint des opérations sur le terrain pour le département des services publics de la ville.

Les plaintes ont été minimes, a déclaré Baltz.

En plus des dépliants, les entrepreneurs sont chargés de placer des affichettes de porte dans les maisons pour alerter les résidents lorsque la construction est sur le point de commencer. Les accroche-portes sortent également avant les coupures d’eau prévues pendant les travaux.

Des ouvriers du bâtiment prennent possession de l'avenue White alors qu'ils travaillaient sur des conduites d'eau à Joliet, le jeudi 4 août 2022 à Joliet.

En plus des avis imprimés, la ville continue de publier des rapports d’étape sur son site Internet.

“Notre site Web a beaucoup aidé”, a déclaré Baltz. “Cela a été une grande ressource.”

Un résident de la région d’Oakview peut consulter le site Web de la ville et voir une carte de la zone en construction, obtenir des détails sur l’emplacement et la date d’installation des conduites d’eau, et constater que le projet devrait être achevé en novembre.

Les mêmes informations sont fournies pour les 11 autres quartiers de la ville, dont certains sont en voie d’achèvement.

Il devait y avoir 13 zones dans le projet cette année, et 20 miles de conduites d’eau installées. Mais un projet du centre-ville a été repoussé à 2023 en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Un panneau de fermeture de voie se trouve sur les récents travaux de conduite d'eau le long de la rue East Washington à Joliet, le jeudi 4 août 2022 à Joliet.

“C’est ce avec quoi nous avons le plus lutté, en essayant de nous procurer des tuyaux en fonte ductile en raison des problèmes de chaîne d’approvisionnement”, a déclaré Baltz. “Cela a ralenti le démarrage de certaines zones.”

Un projet de Laraway Road devrait démarrer ce mois-ci. Mais seulement 1 500 pieds des 6 100 pieds de tuyaux en fonte ductile nécessaires pour le travail ont été achetés, un problème qui pourrait repousser ce projet d’un an si plus de tuyaux ne sont pas disponibles.

Joliet est sur une date limite de 2030 pour la livraison de l’eau du lac Michigan.

Le remplacement des conduites d’eau vieillissantes est une grande partie du projet, car Joliet doit réduire la quantité de perte d’eau du taux actuel de 32,6 % à 10 %, ce qui est la norme établie pour les municipalités qui utilisent l’eau du lac Michigan.

Les conduites d’eau qui fuient sont considérées comme la principale cause de perte d’eau, et Joliet remplace toutes les conduites construites avant 1970.

Les coûts de remplacement des conduites principales ont été estimés entre 34 et 38 millions de dollars par an.

Les autres zones de la ville incluses dans le projet cette année sont : la subdivision Garnsey Park-Edgerton, la subdivision EJ Walsh, une section de la zone de la cathédrale, Reedwood, Parkview, Ridgewood, Fairview, West Acres, Hickory Street et River Bluff, et une section du chemin Essington au nord de la route 30.