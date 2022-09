Des dizaines de personnes se sont rassemblées dimanche pour honorer les victimes de la plus grande attaque terroriste aux États-Unis.

Le 11 septembre a été l’attentat terroriste le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis, mais il n’a pas brisé l’esprit américain, a déclaré Bryan Ogrizovich, commandant de la garde d’honneur du service d’incendie de Joliet.

Ogrizovich s’est adressé dimanche à des dizaines de personnes qui se sont rassemblées au salon funéraire et au crématoire Fred C. Dames à Joliet pour commémorer les milliers de vies perdues lors de l’attaque du 11 septembre 2001 qui a changé à jamais la nation.

Les gardes d’honneur du service d’incendie de Joliet, du service de police de Joliet et du bureau du shérif du comté de Will ont participé à la cérémonie. Dennis Mitzner, aumônier du Abraham Lincoln National Cemetery Memorial Squad, a donné l’invocation et la bénédiction.

L’attentat terroriste, il y a 21 ans, était censé briser l’esprit américain, mais il ne l’a pas fait, a déclaré Ogrizovich.

“Dans les jours et les mois qui ont suivi l’attaque, l’Amérique a vu une montée du patriotisme, de la foi et du courage qui n’avait pas été vue depuis la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré Ogrizovich. « En tant que nation, nous nous sommes ressaisis, nous nous sommes aidés les uns les autres et nous avons dit : ‘Cela ne nous brisera pas.’ Mais surtout, nous nous sommes promis de ne jamais oublier.

Un membre de la garde d’honneur des pompiers de Joliet sonne la cloche à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans les attentats terroristes du 11 septembre, lors de la cérémonie du souvenir du 11 septembre organisée par la garde d’honneur des pompiers et de la police de Joliet au salon funéraire Fred C. Dames et crématoire, le 11 septembre 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Joliet faisait partie des nombreuses villes des États-Unis qui ont marqué le 21e anniversaire du 11 septembre.

Lors d’une cérémonie dimanche au Pentagone, le président américain Joe Biden a déclaré que son administration restait déterminée à poursuivre les responsables de l’attaque du 11 septembre. Il a annoncé en juillet que les États-Unis avaient tué Ayman al-Zawahri, membre du groupe islamiste extrémiste al-Qaïda qui avait aidé à planifier l’attaque avec le fondateur du groupe, Oussama ben Laden. Les forces américaines ont tué Ben Laden en 2011.

Le matin du 11 septembre 2001, des membres d’Al-Qaïda ont détourné quatre avions commerciaux : les vols 11, 175, 77 et 93.

Les vols 11 et 175 se sont écrasés dans les deux tours du World Trade Center. Le vol 77 s’écrase sur le Pentagone. Les passagers du vol 93 ont riposté contre leurs pirates de l’air, mais l’avion s’est écrasé dans un champ du canton de Stonycreek, en Pennsylvanie.

Près de 3 000 personnes ont été tuées dans les attaques.

Parmi eux se trouvaient 343 pompiers, 23 policiers du département de police de New York et 37 policiers de l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey. De nombreux autres premiers intervenants sont également morts dans les attaques.

Les pompiers et les policiers qui ont répondu au World Trade Center pour sauver les autres avaient démontré leur devoir de protéger leur communauté et leur engagement envers leurs collègues premiers intervenants, a déclaré Ogrizovich.

« Ils sont entrés dans ces bâtiments avec un seul travail : sauver des vies. Et ils l’ont fait, mais à un prix », a déclaré Ogrizovich.

Bryan Ogrizovich, commandant de la garde d’honneur, participe à la cérémonie du souvenir du 11 septembre organisée par la garde d’honneur des pompiers et de la police de Joliet au salon funéraire et crématoire Fred C. Dames, le 11 septembre 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Bien que les services d’incendie d’aujourd’hui soient en constante évolution, ils sont ancrés dans des traditions vieilles de 200 ans, a déclaré Ogrizovich. L’une de ces traditions est la sonnerie d’une cloche en l’honneur des pompiers décédés dans l’exercice de leurs fonctions.

Une cloche a sonné plusieurs fois pour honorer les premiers intervenants qui ont sacrifié leur vie pour en sauver d’autres le 11 septembre. La cloche a également sonné pour les passagers et les équipages des quatre vols qui ont péri dans les attentats, ceux qui sont morts au Pentagone et les milliers de personnes qui continuent de mourir de maladies liées au 11 septembre.

Dans un rapport l’année dernièrel’Associated Press a noté que plus de 111 000 personnes étaient inscrites au programme de santé du World Trade Center, qui fournit des soins médicaux gratuits aux personnes ayant des problèmes de santé potentiellement liés à la poussière de l’effondrement des tours jumelles.

Ogrizovich a déclaré que bien que 21 ans se soient écoulés depuis le 11 septembre, cela est encore frais dans l’esprit de beaucoup. Il a déclaré que de nombreux jeunes ne connaissaient la tragédie que par le biais des cours à l’école et des médias.

À la fin, la nation a fait un vœu, a-t-il dit.

“Un vœu d’honorer ceux que nous avions perdus, un vœu de prendre soin de ceux qui peuvent encore ressentir l’impact et un vœu de ne jamais oublier”, a déclaré Ogrizovich.

• L’Associated Press a contribué à ce rapport.