Joliet, les hommes de Wilmington plaident coupables, sont condamnés à 8 ans pour cambriolage – Shaw Local

Un homme de Joliet et un homme de Wilmington ont été condamnés à des peines de prison pour cambriolage d’entreprises et vol d’argent dans des machines de vidéo poker, a annoncé vendredi le procureur général de l’Illinois, Kwame Raoul.

Gino Wuttke, 33 ans, de Joliet, a plaidé coupable à un chef d’accusation de vol de classe 1 et de cambriolage de classe 2, selon le bureau du procureur général de l’Illinois. Wuttke a ensuite été condamné à huit ans de prison par le tribunal de circuit du comté de Lee, a indiqué le bureau du procureur général de l’Illinois.

Le coaccusé Brian Morgan, 42 ans, de Plainfield, a été condamné à huit ans de prison en avril pour son rôle dans le réseau de cambriolages, a annoncé le bureau du procureur général de l’Illinois.

Lucas Bailey, 41 ans, de Wilmington, a plaidé coupable à un chef d’accusation de cambriolage de classe 2, a déclaré le bureau du procureur général de l’Illinois.

« Cette affaire est le résultat d’innombrables heures de collaboration entre mon bureau et plusieurs organismes d’application de la loi. » — Procureur général de l’Illinois, Kwame Raoul

Bailey, qui est actuellement en prison et purge une peine distincte en lien avec des accusations non liées, a ensuite été condamné à trois ans de prison par le Lake County Circuit Court, a déclaré le bureau du procureur général de l’Illinois.

Le bureau du procureur général de l’Illinois a déclaré avoir porté plainte en août 2022 contre un total de six personnes, dont Wuttke et Bailey. Les accusations alléguaient qu’ils avaient volé environ 400 000 $ après s’être introduits dans des entreprises de l’Illinois et avoir volé des machines de jeux vidéo, a déclaré le bureau du procureur général de l’Illinois.

Le plaidoyer fait partie d’une affaire de cambriolage en cours annoncée par Raoul en 2022, a déclaré le bureau du procureur général de l’Illinois. Cela fait suite à une enquête conjointe avec l’Illinois Gaming Board, la police de l’État de l’Illinois et plusieurs organismes locaux d’application de la loi, a déclaré le bureau du procureur général de l’Illinois.

« Les membres de ce réseau de cambrioleurs auraient ciblé des bars, des restaurants, des clubs sociaux et d’autres petites entreprises qui ont des machines de vidéo poker et de jeux vidéo », a déclaré le procureur général de l’Illinois, Kwame Raoul, dans le communiqué de presse annonçant les condamnations. «Ils ont fait irruption dans des dizaines de ces établissements dans plusieurs comtés et ont volé des centaines de milliers de dollars en espèces dans les machines. Cette affaire est le résultat d’innombrables heures de collaboration entre mon bureau et plusieurs organismes d’application de la loi. Je tiens à remercier ces agences pour leur travail acharné enquêtant sur ce réseau de cambrioleurs et en aidant à tenir les membres responsables responsables.

La loi de l’Illinois autorise le bureau du grand jury de l’État de Raoul à poursuivre les affaires impliquant plusieurs comtés concernant la drogue, le blanchiment d’argent, les armes à feu ou l’électronique, Bureau du procureur général de l’Illinois

Le bureau du grand jury de Raoul à l’échelle de l’État travaille régulièrement avec ses homologues étatiques et fédéraux, en se concentrant sur « des activités criminelles organisées complexes, souvent à grande échelle », a déclaré le bureau du procureur général de l’Illinois.

Le chef adjoint du bureau, Andrew Whitfield, a poursuivi les affaires pour le bureau du grand jury de Raoul dans tout l’État, a déclaré le bureau du procureur général de l’Illinois.