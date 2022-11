Joliet lance une carte des lumières de Noël dans la ville – Shaw Local

La carte des lumières des fêtes de la ville de Joliet est de retour et prête à être saisie si les gens veulent que leurs concitoyens voient comment ils ont décoré leurs maisons.

Les résidents de Joliet qui décorent l’extérieur de leur maison peuvent soumettre leurs adresses sur un formulaire disponible à joliet.gov/holidaylightsa annoncé lundi la ville.

Les soumissions commencent maintenant et se poursuivent jusqu’au 30 décembre. La carte sera disponible pour consultation jusqu’au 2 janvier.

La carte donne aux gens l’occasion de se déplacer en ville et de regarder les étalages de vacances. Il donne également aux résidents l’occasion d’inviter les gens à voir les affichages lumineux et les décorations des fêtes qu’ils ont créés dans leurs maisons et leurs entreprises.

“Ceux qui cherchent à voir des affichages lumineux et des décorations de vacances autour de la ville de Joliet sont encouragés à utiliser cette carte”, selon un communiqué de presse. “Montez dans votre voiture et explorez différents quartiers ou explorez votre propre quartier à pied avec votre famille et vos amis.”

La ville a créé la carte ces dernières années pour ajouter à l’esprit des fêtes et fournir un emplacement central pour ceux qui souhaitent montrer et voir les décorations des fêtes.

Les adresses soumises doivent se situer dans les limites de la ville de Joliet, a noté la ville. Les adresses seront disponibles sous forme de liste sur le site Web en plus de la carte.

Des informations, des directives de soumission et des FAQ sont disponibles sur joliet.gov./holidaylights.