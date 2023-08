Joliet installe la première borne de recharge pour véhicules électriques appartenant à la ville – Shaw Local

La ville de Joliet a activé cette semaine sa première borne de recharge pour véhicules électriques.

Les deux bornes de recharge appartenant à la ville sur le pont de stationnement de la rue Ottawa sont les premières des huit plans de Joliet à avoir été installés au centre-ville d’ici septembre. D’autres sont prévus pour les stationnements municipaux des rues Joliet et Van Buren.

Pendant ce temps, la ville sollicite une subvention fédérale de 7 millions de dollars pour localiser jusqu’à 24 bornes de recharge dans la ville.

« C’est une excellente journée pour activer notre premier ensemble de chargeurs de VE », a déclaré le maire Terry D’Arcy dans un communiqué de presse. « Il y a une demande croissante de bornes de recharge, et nous voulons être prêts pour l’émergence et la croissance des voitures électriques, des camions, des bus et autres. »

Les chargeurs installés au centre-ville sont des ports de charge de niveau 2 capables de recharger complètement les véhicules en 2,5 à 5 heures, selon la ville.

Si la subvention fédérale est accordée, elle financerait l’installation de jusqu’à 17 stations de niveau 2, qui seraient situées dans des centres commerciaux et de divertissement, selon la ville. Il financerait également jusqu’à sept stations de niveau 3, qui seraient capables de recharger complètement les véhicules électriques en 30 à 45 minutes et seraient situées à proximité des échangeurs inter-États.

La ville a cité des chiffres du site Web du secrétaire d’État de l’Illinois montrant que le nombre d’immatriculations de véhicules électriques à Joliet est passé de 25 en 2018 à 222 en 2021. Au cours de la même période, le nombre d’immatriculations dans le comté de Will est passé de 410 à 3 800. Dans l’Illinois, les inscriptions sont passées de 8 500 à 60 000.

« Alors que les ventes de véhicules électriques aux États-Unis ne représentaient qu’environ 4 % des ventes totales de véhicules en 2020, elles devraient croître de manière exponentielle pour atteindre 40 à 50 % d’ici 2030 », a déclaré le directeur du développement économique de la ville, Cesar Suarez, dans le communiqué. « Une tendance similaire se produit dans l’Illinois et localement, les immatriculations de véhicules électriques doublant tous les deux ans pour Joliet, le comté de Will et l’état de l’Illinois. »