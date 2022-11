Joliet illumine les vacances avec le festival du vendredi – Shaw Local

Patinage, promenades en calèche et achats de cadeaux artisanaux couronnés par un grand défilé apporteront une atmosphère de vacances au centre-ville de Joliet vendredi.

Les organisateurs du festival et de la parade annuels Light Up the Holidays de la ville ont ajouté de nouvelles fonctionnalités visant à créer une atmosphère de Noël Hallmark pour l’événement d’une journée.

De 5 000 à 10 000 personnes sont attendues, la plupart venant pour le défilé qui commence à 17h30 après l’illumination du sapin de Noël de la ville. Il y a 75 participants au défilé, dont six fanfares.

Le Joliet West High School Band apparaît lors d’un dernier festival et défilé Joliet Light Up the Holidays.

Les organisateurs d’événements ont créé de nombreuses raisons de venir plus tôt dans la journée.

“Nous essayons de créer un événement très festif où les familles voudront venir au centre-ville et célébrer les vacances”, a déclaré Priscilla Cordero, directrice générale du Joliet City Center Partnership.

Cordero a déclaré que les organisateurs souhaitaient créer une atmosphère de Noël Hallmark au centre-ville.

Les jardinières de Chicago Street ont été remplies de décorations à feuilles persistantes, de bouleau et de canne à sucre. Au moins une douzaine d’entreprises ont participé à un concours de décoration des Fêtes. Et, les artistes locaux ont mis à profit les vitrines vacantes pour l’art saisonnier.

Il ne coûtera pas cher de se joindre à l’esprit des fêtes puisque tout, à l’exception de la marchandise, au nouveau marché de Noël du pôle Nord est gratuit.

Les enfants bordent le parcours du défilé sur Chicago Street lors d’un passé Joliet Light Up the Holidays Festival and Parade.

Voici un aperçu de ce qui se passe vendredi.

• Le marché de Noël du pôle Nord ouvre à 10 h et se poursuit jusqu’à 17 h au Centre Renaissance, 214, rue N. Ottawa. Vingt-cinq vendeurs locaux vendront des décorations des fêtes, des vêtements d’hiver, des chocolats et des produits artisanaux assortis qui pourraient faire des cadeaux de vacances uniques.

• Un parc du pôle Nord ouvre à 13 h 30 avec des activités se poursuivant jusqu’à 17 h 30, notamment du patinage et du curling sur des surfaces artificielles. Les patins et l’équipement de curling sont fournis gratuitement, et il n’y a aucun frais pour patiner ou jouer au curling. Il y aura également une boule à neige gonflable et une démonstration de sculpture sur glace par la sculptrice sur glace professionnelle Nalia Warmack, diplômée du Joliet Junior College qui pratique son art dans toute la région de Chicago.

• Des balades gratuites en calèche seront proposées de 14h à 17h

• Le musée historique de la région de Joliet sera ouvert sans frais d’admission de 10 h 00 à 16 h 00, offrant un spectacle de nains du parc du bicentenaire, de l’artisanat à emporter pour les enfants, une chasse au trésor et une visite du Père Noël ainsi que les expositions du musée donnant aperçus locaux dans le passé.

• La bibliothèque publique de Joliet offrira aux enfants de l’artisanat, des séances de photos de famille et le point de départ d’une promenade d’histoires des fêtes qui comprend des visites dans des endroits du centre-ville pour reconstituer l’histoire.

• L’illumination de l’arbre de Noël de la ville à 17 h 15 est précédée d’un spectacle des Madrigal Singers de la Joliet Central High School.

L’illumination du sapin de Noël de la ville a lieu sur la place Van Buren lors du défilé et du festival Joliet Light Up the Holidays.

• Le défilé à 17h30 comprend le Laraway School Band, le Joliet Central High School Band, le Joliet West High School Band, le Troy Middle School Marching Band, le Joliet Police Pipe and Drums et le Joliet American Legion Band.

Les gens peuvent en savoir plus sur l’événement sur le site Web du City Center Partnership jolietccp.comdont un plan de stationnement. Tous les stationnements dans la rue et dans les stationnements appartenant à la Ville et sur la terrasse de la rue Ottawa seront gratuits vendredi.

Un avantage supplémentaire pour l’événement, a déclaré Cordero, est que tous les ponts-levis de Joliet au centre-ville sont ouverts.

Au moins un des cinq ponts-levis du centre-ville a été fermé pour réparations et inspections pendant la majeure partie de l’année, et une inspection du pont de la rue Jefferson vient d’être terminée.

“Ils travaillent tous”, a déclaré Cordero.