Joliet illumine les Fêtes avec le festival du 25 novembre – Shaw Local

Le festival et défilé Illuminez les fêtes de Joliet ajoute de nouvelles fonctionnalités cette année, notamment un marché de Noël, des promenades en calèche et une patinoire sans glace.

L’événement du centre-ville a lieu chaque année le lendemain de Thanksgiving, le 25 novembre de cette année.

Light Up the Holidays est organisé par le Joliet City Center Partnership et parrainé par l’Université de St. Francis.

Le sapin de Noël de la ville est illuminé lors des festivités Illuminez les Fêtes à Joliet. (Paul Bergstrôm)

“Nous voulons que les gens profitent d’une journée entière pour redécouvrir le centre-ville de Joliet et tout ce qu’il a à offrir pendant la période la plus magique de l’année”, a déclaré Priscilla Cordero, directrice exécutive du City Center Partnership, dans un communiqué de presse sur l’événement.

Les activités commencent le matin et incluent le nouveau marché de Noël du pôle Nord. Le marché se déroulera de 10 h à 17 h au Joliet Renaissance Centre, 214 N. Ottawa St., « où les acheteurs peuvent trouver des cadeaux de Noël uniques et personnalisés », indique le communiqué.

Un nouveau parc du pôle Nord en face du théâtre de la place Rialto ouvrira à 13 h 30 avec des activités gratuites qui se poursuivront jusqu’à 17 h 30. Ces activités comprennent une patinoire sans glace avec location gratuite de patins disponibles, une démonstration de sculpture sur glace, un gonflable géant boule à neige et une piste de curling entre autres.

Les promenades en calèche commencent à 14h et se poursuivent jusqu’à 17h

Les Joliet Central Madrigal Singers se produiront avant l’illumination du sapin de Noël de la ville à 17h15

Le groupe de l’école secondaire Joliet West défile lors d’un ancien défilé Light Up the Holidays.

(Larry W)

Le défilé commence à 17 h 30. Les fanfares comprendront le Laraway School Band, le Joliet Central High School Band, le Joliet West High School Band, le Troy Middle School Marching Band, le Joliet Police Pipe and Drums et le Joliet American Legion Band.

Les autres activités de la journée incluent :

• Thés d’ours en peluche au Théâtre de la Place du Rialto à 9h30 et midi

• Entrée gratuite toute la journée au Musée historique de la région de Joliet, 204, rue N. Ottawa,

• Artisanat pour enfants et photos de familles à la Bibliothèque publique de Joliet, 150, rue N. Ottawa.

• Une visite du Père Noël au Jitters Coffee House de 16h30 jusqu’au départ du défilé.

Les sponsors des activités gratuites de Light Up the Holidays incluent l’Université de St. Francis, la ville de Joliet, la Midland States Bank, l’Old National Bank, l’hôpital Ascension Saint Joseph–Joliet, Darcy Motors, First Secure Bank, Busey Bank, Harrah’s Joliet Casino et hôtel, et le groupe de restaurants Arkas.

Plus d’informations sur le festival et la parade Light Up the Holidays sont disponibles sur le site Web du City Center Partnership, jolietccp.com.