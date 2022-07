Joliet fait des plans pour le centenaire de la Route 66 en 2026 – Shaw Local

Les promoteurs du tourisme prévoient d’habiller Joliet pour le centenaire de la Route 66 en 2026.

L’autoroute historique, qui est une destination touristique en soi, traverse Joliet et d’autres villes du comté de Will.

En juillet, le conseil municipal de Joliet a voté en faveur d’un prêt de 484 500 $ au Heritage Corridor Convention and Visitors Bureau afin qu’il puisse démarrer les projets du centenaire prévus pour Joliet en attendant l’arrivée des subventions.

Le Heritage Corridor Convention and Visitors Bureau a reçu 1,5 million de dollars dans le cadre du programme de subventions Route 66, mais l’argent n’arrivera que plus tard cette année, a déclaré Greg Peerbolte, vice-président du conseil d’administration du bureau.

Peerbolte a déclaré que le bureau du tourisme local pourrait se positionner pour une subvention supplémentaire pour le centenaire “lorsque l’État verra que nous bougeons bien et rapidement et que nous terminons les choses”.

Peerbolte a déclaré que le centenaire de la Route 66 retient l’attention des bureaux de tourisme des États et nationaux.

L’argent fourni par Joliet ne sera utilisé que pour les projets du centenaire prévus à l’intérieur de Joliet, a déclaré Peerbolte.

Peerbolte est également directeur exécutif du Joliet Area Historical Museum, qui est le site de deux des projets du centenaire.

Les projets et subventions à Joliet comprennent :

• Un centre d’accueil de la Route 66 rénové au musée historique de la région de Joliet

• De nouvelles expositions au Joliet Area Historical Museum conçues pour les voyageurs de la Route 66 et intitulées « Fuel the Future », un regard sur le passé et l’avenir de l’autoroute; “Joliet: Prison City” se concentre sur l’ancienne prison de Joliet et “Joliet Champion Gallery” sur les réalisations de la ville natale

• Une peinture murale sur le mur de la rue Scott du Rialto Square Theatre qui commémorera à la fois le 100e anniversaire du Rialto et la Route 66

• Un nouveau panneau extérieur pour le musée du rock and roll de l’Illinois sur la route 66

• Deux nouvelles sculptures de la Route 66, comme celle située à l’extérieur du musée historique de la région de Joliet, seront placées à d’autres endroits de la ville

Le prêt de la ville exige que l’argent soit remboursé lorsque le Heritage Corridor Convention and Visitors Bureau reçoit les subventions.