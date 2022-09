Joliet étudiera l’impact de NorthPoint sur le réseau d’eau – Shaw Local

Joliet prévoit lancer une étude pour déterminer l’impact futur du projet de NorthPoint Development sur le réseau d’aqueduc et d’égout de la ville.

Le conseil municipal votera mardi sur un accord par lequel NorthPoint paierait le coût estimé de 230 165 $ pour l’étude.

C’est l’un des deux points à l’ordre du jour du projet NorthPoint, en construction depuis juin.

Le conseil votera également sur une étude technique pour un saut-de-mouton sur une voie ferrée de l’Union Pacific à Millsdale Road, ce qui faciliterait le passage des camions pour le développement de l’entrepôt NorthPoint surnommé Third Coast Intermodal Hub.

NorthPoint a déjà couvert le coût de 25 000 $ de l’étude technique, selon une note du personnel de la ville au conseil.

Les membres du Conseil lors de la réunion de l’atelier de lundi n’ont posé aucune question sur l’une ou l’autre des études, qui avaient toutes deux déjà été examinées et recommandées pour approbation par le Comité de la fonction publique du Conseil.

L’impact potentiel du projet NorthPoint sur l’approvisionnement en eau a été une question soulevée par les opposants au projet, qui est construit sur des terres précédemment utilisées pour l’agriculture.

L’excavation a commencé plus tôt ce mois-ci près du chemin Millsdale à Joliet pour le futur centre intermodal de la troisième côte.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

NorthPoint et les responsables de la ville ont déclaré que les entrepôts utilisent moins d’eau que les maisons, comparant le projet d’entrepôt à un développement résidentiel potentiel.

L’étude sur l’eau “calculera les demandes en eau et les débits d’égouts sanitaires” créés par le projet NorthPoint et d’autres développements dans la région sud-est de la ville, selon la note de service du personnel municipal au conseil. La zone a vu la construction d’entrepôts en cours reliés aux chantiers intermodaux gérés par Union Pacific à Joliet et BNSF à Elwood.

Le troisième hub intermodal côtier de NorthPoint est maintenant prévu sur 2 300 acres.

Les critiques affirment qu’il sera étendu une fois qu’un accord de délimitation aura expiré entre Joliet et Manhattan. Les responsables de Manhattan se sont opposés au projet NorthPoint, mais une expiration de l’accord de délimitation permettrait à NorthPoint d’apporter plus de terres situées entre les deux municipalités à Joliet pour annexion.

NorthPoint a commencé la construction dans la région de Millsdale Road, où elle prévoit de construire un pont pour traverser la route 53 et potentiellement un pont sur les voies ferrées de l’Union Pacific.

La séparation des niveaux pourrait également impliquer un pont ferroviaire sur le chemin Millsdale, et l’un ou l’autre fournirait un chemin plus ouvert pour les camions se déplaçant des nouveaux entrepôts du centre intermodal de la troisième côte vers les gares intermodales.

L’étude sur les sauts-de-mouton pour un vote mardi est nécessaire avant qu’un pont puisse être construit sur le site du chemin de fer.