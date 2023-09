Joliet envisage un changement de surveillance pour l’inspecteur général – Shaw Local

La supervision de l’inspecteur général de la ville passerait du maire au directeur municipal en vertu d’un changement d’ordonnance proposé qui sera examiné jeudi par un comité du conseil municipal de Joliet.

Le changement proposé intervient alors que le poste d’inspecteur général fait l’objet d’un examen minutieux accru.

En août, le conseil municipal a rejeté de justesse une offre visant à bloquer les paiements à l’inspecteur général Sean Connolly, un avocat externe engagé par la ville pour ce travail, par 5 voix contre 4. Connolly, quant à lui, est engagé dans un procès qui se heurte à l’opposition du bureau du procureur de l’État du comté de Will et du bureau du procureur général de l’Illinois, qui contestent tous deux les pouvoirs de l’inspecteur général de la ville.

D’autres changements pourraient survenir, le maire Terry D’Arcy affirmant que la ville doit reconsidérer son contrat avec Connolly.

«Je pense qu’il y a de bonnes choses qui découlent du fait d’avoir un inspecteur général», a déclaré D’Arcy mercredi. « Je pense que nous devons examiner le contrat que nous avons. »

D’Arcy a déclaré qu’il avait parlé avec Connolly de certaines de ses préoccupations concernant le contrat.

D’Arcy a déclaré qu’il soutenait le changement d’ordonnance proposé, qui lui retire la nomination de l’inspecteur général.

« En vertu de la loi de l’Illinois, je dois soutenir le changement », a-t-il déclaré, qualifiant la proposition de « procédure appropriée » sous la forme de gouvernement de directeur municipal de Joliet.

Le conseil municipal a créé en décembre 2015 le poste d’inspecteur général à la demande de l’ancien maire Bob O’Dekirk.

L’ordonnance créant ce poste a confié le pouvoir de nomination au maire avec l’accord du conseil municipal. L’inspecteur général envoie également des rapports sur les enquêtes au maire, bien que cela ait été modifié en avril, peu avant le départ d’O’Dekirk, afin que l’ensemble du conseil municipal reçoive également directement les rapports.

Selon le changement proposé, les rapports seraient également transmis au directeur municipal.

Le directeur municipal aurait également le pouvoir exclusif de nommer et de révoquer l’inspecteur général.

Le changement est recommandé par le procureur municipal par intérim, Todd Greenburg, qui a cité les décisions de la Cour suprême de l’Illinois et a déclaré que la loi de l’État ne donne pas au maire et au conseil municipal le pouvoir d’embaucher et de licencier des employés sous la forme d’un gouvernement de directeur municipal.

Joliet est en train de rechercher un procureur municipal permanent et un directeur municipal permanent. Rod Tonelli est directeur municipal par intérim depuis juin.