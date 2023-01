Joliet envisage à nouveau des innovations en matière de stationnement en 2023 – Shaw Local

Joliet a une nouvelle analyse de son système de stationnement au centre-ville, mais un membre du conseil municipal a déjà une suggestion : laissez les clients du parking le facturer.

Une analyse avec des recommandations d’amélioration est entre les mains du personnel de la ville, qui examinera les suggestions d’amélioration du stationnement au centre-ville en 2023.

Le conseiller municipal Pat Mudron a déclaré que, quelle que soit l’action entreprise par la ville, elle devrait commencer par donner aux clients du parking une autre option que de payer en espèces.

Le distributeur de billets du parking de la rue Ottawa avait précédemment affiché un avertissement aux clients indiquant qu’il s’agissait d’un système en espèces uniquement.

(Bob Okon)

Mudron a déclaré avoir entendu des hommes d’affaires du centre-ville dire que leurs clients recherchaient une option autre que l’argent liquide lorsqu’ils se rendaient pour affaires et restaient peut-être pour le déjeuner, accumulant du temps de stationnement pouvant dépasser l’argent qu’ils avaient dans leur portefeuille dans une société qui utilise l’argent liquide moins et les cartes de crédit plus.

“Ils peuvent être dans le jeu pendant une période de temps pendant laquelle ils n’ont pas beaucoup d’argent sur eux, et nous ne prenons pas de carte de crédit”, a déclaré Mudron vendredi.

Le parking de la rue Ottawa ne coûte que 1 $ de l’heure. Pourtant, a noté Mudron, une fois que la facture dépasse 1 $, de nombreuses personnes ne transportent plus l’argent pour la couvrir.

La ville s’oriente vers plus d’options de carte de crédit dans le stationnement du centre-ville. Le stationnement dans la rue dans le centre-ville peut désormais être payé en espèces ou à crédit dans les kiosques, bien que d’autres sections du centre-ville aient encore des compteurs à pièces.

Le membre du conseil Pat Mudron, vu lors d’une réunion en 2021, a déclaré que la ville devrait accepter les cartes de crédit au parking de la rue Ottawa.

(Geoff Stellfox/Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com)

Mudron a soulevé la question de l’argent uniquement lors de la dernière réunion du conseil municipal du 20 décembre.

Le directeur municipal, James Capparelli, a déclaré que les options de crédit et d’autres questions seront abordées alors que le personnel examine une nouvelle analyse du système de stationnement de la ville.

Une ébauche de cette étude sur le stationnement réalisée par la société de conseil nationale, WGI, est maintenant en main, a déclaré cette semaine le directeur des travaux publics, Greg Ruddy.

“Le but de l’étude est d’examiner toutes les opérations et tous les systèmes de stationnement et de faire des recommandations pour aller de l’avant”, a déclaré Ruddy.

Le personnel de la ville devrait venir au conseil municipal avec les recommandations de l’étude au cours du premier trimestre de 2023, a déclaré Ruddy.

“En fin de compte, tout changement devra être examiné et approuvé par le conseil municipal”, a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première étude réalisée sur le système de stationnement du centre-ville. La ville envisageait auparavant de privatiser le stationnement du centre-ville, ce qui n’est pas une option à l’étude dans l’étude actuelle, a déclaré Ruddy.

La ville, cependant, a vendu l’une de ses deux terrasses de stationnement du centre-ville – la terrasse de la rue Scott – au promoteur du centre-ville John Bays en 2021. Bays voulait que la terrasse offre un parking aux locataires de ses immeubles du centre-ville, et la ville faisait face à environ 915 000 $ en réparations sur le pont.

Le parking de la rue Scott vu en 2021 avant son acquisition de la ville de Joliet par le promoteur du centre-ville John Bays.

(Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com/Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com)

Mudron a déclaré que la ville devrait accueillir d’autres entreprises du centre-ville en développant un système par lequel elles peuvent valider le stationnement afin que leurs clients n’aient pas à payer lorsqu’ils utilisent le pont de la rue Ottawa de la ville.

“Les entreprises pourraient encourager les particuliers à se garer sur le pont, et ils valideraient leur reçu”, a déclaré Mudron.

Le maire Bob O’Dekirk a parfois suggéré à la ville de se débarrasser complètement du stationnement payant et de le rendre gratuit, mais il n’a jamais élaboré de proposition pour que cela se produise.

Les responsables de la ville ont déclaré que le stationnement payant empêche au moins les employés du centre-ville de monopoliser les places de rue toute la journée et les ouvre aux clients et aux autres visiteurs du centre-ville.

Joliet a toujours des parcmètres à pièces au centre-ville, mais beaucoup ont été remplacés par des kiosques qui acceptent les pièces ou les cartes de crédit.

(Photo d’archive)

Le système de stationnement de la ville, cependant, n’est pas un générateur de revenus.

Le directeur adjoint des finances, James Ghedotte, a souligné que le système de stationnement du centre-ville était l’un des problèmes financiers de la ville lors de la présentation des plans pour le budget 2023, qui comprend un déficit de 765 000 $ dans le fonds de stationnement.

“Je dirais que nous allons devoir délibérer sur le fonds de stationnement”, a déclaré Ghedotte en novembre.

Il semble que la ville le fera de plusieurs façons.