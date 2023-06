Joliet dévoile l’art de la guitare d’été – Shaw Local

Une douzaine de sculptures de guitare destinées à sonner une note optimiste sur l’avenir de la ville ont été installées au centre-ville de Joliet jeudi.

Chaque guitare a été peinte par un artiste différent avec un thème différent, mais ensemble, elles s’appellent le projet d’art de rue « Ready to Rock ».

« Cette ville prospère, et elle prospère de plus en plus chaque jour », a déclaré Rod Tonelli, président du Joliet City Center Partnership, lors d’une cérémonie célébrant le projet de guitare. « En bout de ligne : nous sommes prêts à basculer ! »

Rod Tonelli, président du Joliet City Center Partnership, s’exprime jeudi avec une guitare peinte au premier plan lors d’une cérémonie d’ouverture du projet d’art de rue « Ready to Rock » au centre-ville de Joliet. (Bob Okon)

Tonelli a mentionné des projets en cours, notamment la refonte de Chicago Street et une future place de la ville le long de la même rue.

Sept des guitares se trouvent le long d’un tronçon de trois pâtés de maisons de Chicago Street allant du Joliet Junior College City Center Plaza au Van Buren Plaza.

D’autres se trouvent au palais de justice du comté de Will, au musée historique de la région de Joliet, à la gare Union, au Duly Health and Care Field et au restaurant El Gallo De Acero sur Cass Street.

Les guitares seront exposées tout au long de l’été et vendues lors d’une vente aux enchères le 4 octobre.

Environ 100 personnes se sont rassemblées pour la cérémonie d’ouverture sur la place JJC.

« Je pense que la partie la plus importante de cela est que cela rassemble la communauté », a déclaré l’artiste Sarah Comoda de Romeoville.

Le projet « Ready to Rock » a pour objectif supplémentaire d’attirer les gens du centre-ville pour découvrir les guitares et peut-être s’arrêter à certains endroits pour manger et boire pendant leur séjour.

Sarah Comoda de Romeoville se tient jeudi avec la guitare, « Rockin’ the Paradise », qu’elle a peinte pour le projet d’art de rue « Ready to Rock » de Joliet. (Bob Okon)

Comoda a peint la guitare qui était la pièce maîtresse de la cérémonie, « Rockin’ the Paradise ». Située sur la place JJC, la guitare peinte représente le Rialto Square Theatre et des images censées refléter la chanson Styx « Rockin ‘the Paradise » de l’album « Paradise Theatre ».

Les clients de la bibliothèque publique de Joliet passeront par « Sol Power », qui représente Diana Ross telle qu’elle était dans les années 1970 et a été peinte par Donna Franks-Tapley de Joliet, qui se décrit comme « une enfant des années 70 ».

Franks-Tapley a déclaré que le projet « Ready to Rock » permettait aux artistes « d’individualiser ce qu’ils font, de montrer leur talent et d’exercer leurs capacités sur une forme intéressante ».

Tonelli a déclaré que le maire Terry D’Arcy il y a deux ans, c’est-à-dire avant qu’il ne devienne maire, avait exhorté le City Center Partnership à développer un projet d’art de rue.

D’Arcy était absent à une réunion et n’a pas pu assister à l’ouverture, bien que trois membres du conseil municipal étaient présents et ils ont dit que Joliet aurait plus d’art public.

« Je pense que c’est un exemple de ce que nous pouvons faire lorsque nous décidons que nous ne voulons pas simplement le strict minimum », a déclaré le conseiller municipal Cesar Guerrero, notant que les projets artistiques vont au-delà des services municipaux traditionnels. « J’espère que ce n’est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. »