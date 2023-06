Joliet détaille les plans des feux d’artifice du 4 juillet – Shaw Local

La ville de Joliet a annoncé certains détails concernant le feu d’artifice annuel du 4 juillet, qui revient cette année au Memorial Stadium.

Le feu d’artifice commencera vers 21h30

Le Joliet Park District, propriétaire du stade au 3000 W. Jefferson St., l’ouvrira à 19 h.

Le parking du stade ouvrira plus tôt. Mais l’alcool et les grillades sur le parking sont interdits. Les couvertures sont les bienvenues dans le stade, mais les chaises de jardin et les glacières ne le sont pas.

Les stationnements à proximité du terrain de soccer et de Joliet Township Animal Control seront fermés pour des raisons de sécurité, a indiqué la ville dans un communiqué de presse.

Le feu d’artifice sera coordonné avec de la musique diffusée sur STAR 96.7.

Les feux d’artifice du 4 juillet reviennent au Memorial Stadium après avoir eu lieu pendant les deux dernières années sur le campus principal du Joliet Junior College sur Houbolt Road.