Joliet découvre la conception de la barrière NorthPoint – Shaw Local

La ville de Joliet travaille avec NorthPoint sur la conception de barrières visant à empêcher les semi-remorques de sortir du futur parc industriel et d’emprunter la route 53.

Les obstacles font partie du concept en boucle fermée qui était un argument de vente majeur pour le développement de l’entrepôt du Third Coast Intermodal Hub qui pourrait composer 2 300 acres s’étendant de Joliet à Elwood.

Il y avait des inquiétudes si le camion le heurtait et qu’il tombait, il pourrait tomber sur un autre véhicule et causer des dommages. — Greg Ruddy, directeur des travaux publics de Joliet

Les représentants de NorthPoint ont souligné les barrières comme une mesure que le développeur utiliserait pour créer une boucle fermée qui empêcherait les camions de circuler sur l’autoroute locale au milieu des critiques selon lesquelles les camions se déverseraient sur la route 53 et les routes locales une fois le projet construit.

Le directeur des travaux publics, Greg Ruddy, a présenté les plans des barrières la semaine dernière au comité législatif et d’utilisation des terres du conseil municipal.

« Nous avons traversé plusieurs itérations avec NorthPoint à ce sujet », a déclaré Ruddy au comité.

Greg Ruddy, directeur des travaux publics de Joliet

(Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Un point de discussion était de savoir comment créer une barrière qui dissuaderait les camions sans créer de ravages si elle était heurtée. Les barrières seraient placées sur les routes ouvertes aux véhicules de tourisme,

« Il y avait des inquiétudes si le camion le heurtait et qu’il tombait, il pourrait tomber sur un autre véhicule et causer des dommages », a déclaré Ruddy.

La barrière proposée est une poutre suspendue suffisamment solide pour endommager un camion qui la heurte, mais suffisamment flexible pour céder le passage afin de ne pas s’effondrer lorsqu’elle est heurtée.

La zone située devant la barrière serait également équipée de capteurs qui déclencheraient des feux clignotants avertissant « accès interdit aux camions » à l’approche de véhicules lourds. Une aire de retournement permettrait aux camions de faire marche arrière.

Les premières barrières seraient installées sur une route d’accès dans une zone actuellement en développement le long du côté ouest de la route 53 et au sud du chemin Millsdale. D’autres seraient installés à d’autres points d’accès à la route 53 au fur et à mesure du développement du projet, a déclaré Ruddy.

Le président du comité, Jan Quillman, a demandé si les services de police et d’incendie de la ville avaient été consultés sur le plan.

Ruddy a dit qu’ils l’étaient, ajoutant que le plan comprend des portes qui pourraient être ouvertes pour les camions de pompiers et le matériel agricole qui pourraient avoir besoin d’accéder aux routes mais qui seraient bloqués par les barrières.

Le concept de la boucle fermée consiste à éloigner les camions des routes et des autoroutes locales lorsqu’ils se déplacent entre les entrepôts de NorthPoint et les gares intermodales de Joliet et d’Elwood. Les camions seraient dirigés vers la route Arsenal Road vers l’Interstate 55 et la route du pont Houbolt Road vers l’Interstate 80 lorsqu’ils quitteraient la zone.