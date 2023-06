Joliet Central nomme l’entraîneur de basketball des garçons Thompson – Shaw Local

Joliet Central avait trois postes d’entraîneur-chef à pourvoir, et le conseil d’administration du district 204 de l’école secondaire de Joliet Township les a approuvés lors de la réunion du conseil d’administration de mardi soir.

Brian Reed a démissionné en tant qu’entraîneur de basket-ball féminin de Joliet Central après la saison d’hiver, et l’entraîneur de deuxième année Laura Brumfiel a été nommé son successeur.

Peter Dobersztyn a été nommé entraîneur en chef des filles. Il remplacera Terry Houchens, qui prend sa retraite.

L’autre embauche sera certainement un sujet de conversation parmi les fans de basket-ball masculins locaux. Les spéculations sur qui pourrait prendre les rênes se poursuivent depuis que l’entraîneur Jeff Corcoran a annoncé après la saison d’hiver qu’il se retirait pour consacrer plus d’attention à sa jeune famille.

Alors que la saison de basket-ball 2014-15 touchait à sa fin, l’entraîneur de longue date de Lockport, Lawrence Thompson Jr., qui prenait sa retraite en tant que doyen des étudiants mais avait auparavant exprimé son désir de rester en tant qu’entraîneur de basket-ball des Porters, a été informé qu’il ne serait pas autorisé à continuer à ce titre.

Les Porters ont eu leur dernier match de saison régulière à Joliet Central, et les Steelmen ont rapidement organisé une soirée pour honorer Thompson, qui est diplômé de Joliet East, avec le directeur sortant de Joliet Central, John Randich.

« Les honorer était la bonne chose à faire », a déclaré Corcorcan ce soir-là. « Je ne peux pas penser à une meilleure nuit pour faire ça. C’est la soirée des seniors, et qui de mieux voudriez-vous que vos seniors prennent comme exemples que John Randich et Larry Thompson ?

«Larry est juste un gars formidable. Quand j’entraînais ici avec Ski (Bob Koskosky), je pensais : ‘Larry est un gars calme. Il ne parle pas beaucoup. Mais quand on apprend à le connaître, on voit qu’il a une vraie passion pour le jeu, et il est toujours gentil avec votre programme. S’il y a quelqu’un qui mérite de sortir de son chemin, c’est lui.

Thompson était parti en tant qu’entraîneur de Lockport, mais il était de retour l’hiver dernier en tant qu’entraîneur de deuxième année et assistant universitaire de Nick DiForti, l’entraîneur de Joliet West. DiForti a crédité Thompson d’avoir apporté une énorme contribution au programme des Tigers, qui la saison prochaine pourrait être quelque chose de spécial.

Thompson sera de nouveau en ville, guidant cette fois le plus grand rival de West. Il sera l’entraîneur-chef de Joliet Central, le successeur de Corcoran.

Lorsqu’un nouvel entraîneur est nécessaire, la question est souvent là. Est-il préférable d’amener du sang jeune, ou si un entraîneur vétéran est disponible et a encore la motivation, allez-vous avec lui ?

Joliet Central a choisi le vétéran, avec raison. Thompson a toujours fait les choses de la bonne manière, et il le fera à nouveau en tant que leader des Steelmen.

Si vous aimez les chiffres, Thompson a été entraîneur de basketball à Lockport pendant 33 ans, dont 16 en tant qu’entraîneur-chef. Il a également été un entraîneur de cross-country à succès pour les Porters.

Il a pris les rênes en tant qu’entraîneur-chef de basketball lors de la saison 1999-2000 et a affiché un dossier de 245-201. Ses équipes ont remporté trois titres de section consécutifs de 2006 à 2008. Lockport a terminé quatrième du tournoi d’État de classe 4A 2008 après avoir battu O’Fallon, 50-47, dans la supersection.

Que les Porters aient gagné ou perdu sous Thompson n’était pas ce qui importait le plus, cependant. Ils ont concouru contre les meilleurs et leur entraîneur impeccablement habillé les a toujours disciplinés et a tiré le meilleur parti de leur talent.

Pendant le nombre d’années que Thompson sera à bord, le programme Joliet Central sera entre de bonnes mains.

