Joliet Central espère que le funk est terminé – Shaw Local

Les cinq meilleures équipes masculines de basket-ball de la région de Joliet sont Bolingbrook, Joliet Central, Plainfield East, Providence et Plainfield North, dans n’importe quel ordre.

Bolingbrook était l’équipe n ° 1 du Herald-News dès le départ, et les Raiders ont prouvé qu’ils appartenaient à cet endroit. Joliet Central était en sécurité dans la place n ° 2, mais avant la victoire 55-52 de vendredi dernier contre Lockport, les Steelmen étaient en colère.

Les trois prochaines équipes de la région – Plainfield East, Plainfield North et Providence – ont toutes connu des hauts et des bas, mais sont équipées pour faire une belle course et être des facteurs en séries éliminatoires.

Plainfield South, Lincoln-Way West, Lincoln-Way Central, Lockport et Minooka ont eu des moments où ils ont bien joué mais n’ont pas tout à fait atteint le point où ils peuvent se classer parmi les cinq premiers.

J’y pensais alors que j’étais en route pour le gymnase de Joliet Central pour le renouvellement de la série des Steelmen avec Lockport, l’une des rivalités les plus longues et les meilleures de l’État. Central (12-7, 4-3 dans le SouthWest Suburban Blue) avait eu du mal, entamant une séquence de trois défaites consécutives. Le problème a été des démarrages lents.

Peut-être que les uniformes verts de Joliet East seraient la solution. C’est ce que les Steelmen portaient pour honorer leur école sœur qui fonctionnait de 1963 à 1984. C’était la deuxième fois qu’ils portaient les couleurs de l’Est, la première il y a quelques années lorsque Central et West sont revenus à des programmes séparés.

« Nous aimons faire cela lorsque nous jouons à Lockport », a déclaré l’entraîneur central Jeff Corcoran. «Larry (Thompson, l’entraîneur des Porters) était un bon athlète là-bas. C’était bien de notre point de vue d’avoir une identité différente ce soir et d’oublier les problèmes que nous avions avant cela.

Ces problèmes ont commencé tôt dans les jeux.

« En toute honnêteté, ce démarrage lent a duré plus longtemps que la séquence de trois défaites consécutives », a déclaré Corcoran. «Cela remonte au match de Bradley le 21 décembre. Ce soir, nous avions une avance de 7-4 et avons marqué deux points le reste du quart. Le problème est de démarrer soit au tout début, soit un peu dans le premier trimestre. «

Lockport (10-9, 4-3) a complété une séquence de 13-2 et menait 17-9 au début du deuxième quart.

« Nous ne sommes pas sortis aussi lentement que nous l’avons fait », a déclaré le garde senior des Steelmen Jonah Coble, qui a mené tout le monde avec 21 points. « Les équipes ont pris de l’avance sur nous. Mais c’est comme ça le basket-ball. C’est un jeu de courses, et il s’agit de savoir quelle équipe peut arrêter la course de l’autre lorsque le match est décidé.

Central traînait Lockport 33-25 avec 5:03 à faire au troisième quart lorsque les Steelmen se sont lancés dans une course de 15-0, Coble marquant six de ces points. Les Porters ont riposté mais n’ont jamais rattrapé leur retard.

« C’était une bonne victoire après une séquence de trois défaites consécutives », a déclaré Coble. « Certains d’entre nous jouent AAU avec beaucoup d’entre eux. Nous avons beaucoup parlé cet été de la façon dont cela se passerait lorsque nous les affronterions dans la saison.

« Nous attendions celui-ci », a déclaré l’attaquant senior du Centre Antonio Dyson, qui a marqué 12 de ses 14 points en seconde période. «Nos trois défaites consécutives étaient toutes à domicile. Ça fait du bien de gagner ici. »

Les ingrédients qui ont fait le succès des Steelmen au début de la saison sont toujours là. Coble est l’un des meilleurs buteurs de la région et peut se rendre au panier et envoyer le ballon. Jailen Jones est une tireuse compétente.

Dyson mesure 6 pieds 4 pouces, est athlétique et peut jouer à plusieurs endroits, selon la composition que Corcoran préfère à un moment donné. Avec le garde junior Jerry Gillespie et le garde de deuxième année Taquan Sims qui ont plus de temps, la petite formation est une option viable.

Bien que les Steelmen n’aient souvent pas d’avantage de taille, Dyson, Will Autman, Jaylen McGee et Jarvis Northington sont dans la fourchette 6-4 à 6-5 et dans la rotation régulière.

« Ils sont construits différemment », a déclaré Thompson. «Ils ont 6 à 4 enfants qui sont aussi rapides que 5 à 10 enfants. Ils vous mettent la pression, rendent difficile la gestion du ballon. Ils vous font jouer trop vite.

Peut-être que le funk est terminé et que Central peut se remettre à faire partie des meilleurs de la région.