Joliet Central complète le ratissage de Joliet West – Shaw Local

JOLIET – Lors de la victoire 4-2 en huit manches de jeudi dernier contre Joliet West au stade Joliet Route 66, le droitier senior de Joliet Central, Carlos Garcia, a échappé à une situation chargée de buts et de personne en fin de septième manche sans permettre un courir. Cela a forcé des manches supplémentaires.

Puis, après un retard fulgurant dans la sixième manche lundi, alors que les Steelmen menaient les Tigers, 3-1, Garcia était en relève et faisait face à la même situation difficile. Cette fois, il a autorisé un vol sacrifié au lanceur perdant Dylan Suca, mais a échappé à d’autres problèmes lors d’un retrait au bâton et d’une faute alors que Central a tenu bon pour terminer le balayage, 3-2.

« C’est notre homme », a déclaré le lanceur partant des Steelmen Jared King à propos de Garcia. « Dans une situation de match serré, il est le meilleur releveur de notre enclos.

« C’était probablement ma meilleure sortie de l’année, mais c’était bien d’avoir [Garcia] entrer. »

King, qui avait une avance de 3-0 en première manche grâce en grande partie au long doublé de deux points de Johnny Slattery, a lancé cinq manches de blanchissage, accordant deux coups sûrs, deux buts sur balles et frappant deux frappeurs jusqu’à ce point. Mais Joe Keigher de West, après avoir perdu 0-2 dans le décompte, a travaillé une marche avant le sixième, et Mark Garcia l’a frappé avec un double qui a sauté la clôture du champ gauche pour le porter à 3-1.

Garcia a relevé Central (12-17, 2-14), et avec la pluie de plus en plus dure, il a marché Ben Rogina et Ty Batusich pour charger les buts. Puis la foudre a été aperçue, forçant un retard de 30 minutes. Mais Garcia était un lanceur différent quand il est revenu et la pluie s’était arrêtée.

« Jared [King] a parcouru un long chemin sur le monticule », a déclaré l’entraîneur central Kevin Fitzgerald. « Il a beaucoup travaillé. Il peut s’attirer des ennuis, mais il s’en sort.

« Et avec Carlos [Garcia] pouvoir faire ce qu’il fait, c’est bien. En tant que starter, c’est bien de savoir que vous avez un gars dominant derrière vous.

Suca a également été remarquable sur le monticule pour West (7-21, 3-13). Une erreur, unique par Nate Magolan et une autre erreur a chargé les bases sans personne dans le Central en premier. Slattery a lancé son double de deux points au champ central profond sur un terrain de 0-2, et le ballon de Connor Lawson a frappé dans une course pour le porter à 3-0.

« C’était un soulagement d’avoir ce coup sûr, d’être dans le décompte comme moi », a déclaré Slattery à propos de son doublé.

« Dylan [Suca] leur a lancé un excellent match », a déclaré Fitzgerald. « C’est comme ça que nous avons été, cependant – soit en obtenir trois en premier et attendre que le match se termine, soit nous ne marquons pas avant le septième. Nous devons faire quelque chose à propos de ces manches intermédiaires.

Suca a parcouru la distance et a lancé 70 lancers. Il a accordé quatre coups sûrs, aucun but sur balles et aucun point mérité. Il a retiré les Steelmen 1-2-3 dans quatre des six manches qu’ils ont battues et a renversé les 10 derniers frappeurs qu’il a affrontés en utilisant à peine 25 lancers.

« Dylan a tout donné, mais deux erreurs qui n’étaient pas difficiles et un doublé 0-2, c’était le match », a déclaré l’entraîneur de West, John Karczewski.

« Bases chargées, personne dehors [as West had in the sixth], vous devez en marquer plus d’un. Nous n’exécutons tout simplement pas des choses comme faire une carie et réduire les retraits au bâton et mettre le ballon en jeu. »

Pendant ce temps, les Steelmen remporteront une victoire sur leur rival de Crosstown chaque fois qu’ils pourront l’obtenir. King a noté que Central avait remporté deux des trois victoires sur West la saison dernière, mais rien de moins que les trois était inacceptable.

« Surtout après ce qui s’est passé l’an dernier, c’est bien de les balayer », a-t-il déclaré.

« Je suis très fier de West, d’y jouer et d’y entraîner avec Karch », a déclaré Fitzgerald. « J’espère qu’ils feront aussi bien en séries éliminatoires. »