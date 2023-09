Joliet catholique et Morris présentent des spectacles à la maison – Shaw Local

L’année dernière, les erreurs des équipes spéciales ont grandement contribué à mettre fin à la saison de Joliet Catholic.

Dans une défaite 24-14 contre Providence Catholic lors d’un match de deuxième tour de classe 4A, les Hilltoppers ont été éliminés par une tentative de placement bloquée que les Celtics ont renvoyée pour un touché et un botté de dégagement bloqué qui a établi un autre score.

Vendredi, Joliet Catholic a renversé la situation grâce à un excellent jeu sur les unités spéciales qui a largement contribué à sa victoire de 19-0 contre Providence.

Le senior Patrick Durkin était la star, marquant quatre paniers – de 27, 22, 39 et 28 verges – et produisant des bottés de dégagement constamment solides.

« Notre défense était géniale, mais Durkin aurait pu être le MVP », a déclaré l’entraîneur catholique de Joliet, Jake Jaworski. « Les quatre paniers étaient énormes, et ses bottés de dégagement étaient également incroyables, étant capable de renverser le terrain et de contrôler la position sur le terrain.

« C’était un peu comme ça que le match se déroulait. Nous essayions juste de le régler. Ce n’était pas un joli match, mais l’objectif est de gagner.

Morris fort devant : Après avoir vu la plupart des membres de la ligne offensive de départ quitter l’équipe de demi-finale de classe 5A de la saison dernière, le jeu à l’avant était l’une des plus grandes questions auxquelles Morris était confronté cette saison.

Vendredi soir, la ligne composée de l’étudiant de première année Brogan Kjellesvik, du senior Christian Arndt, du junior Dakota Goff, du senior Michael Valverde, du quad-capitaine senior Mason Stapleton et du junior Mason Kjellesvik a ouvert la voie à 277 verges au sol dans une victoire de 50-20 contre Joliet West.

« Donnez beaucoup de crédit à notre ligne offensive », a déclaré l’entraîneur de Morris, Alan Thorson. « Nous avons fait de superbes courses où nous avons contrôlé le chronomètre, et [quarterback] Charretier [Button] n’a pas été limogé de la nuit. Les gars devant ont fait un excellent travail.

Les types de jeux qui vous maintiennent n°1 : Jashawn Echols et les Griffins Lincoln-Way East, classés n ° 1 en classe 8A, étaient prêts lorsque Batavia a opté pour une conversion à deux points à faire ou à mourir dans les dernières secondes de la victoire 14-13 des Griffins vendredi.

Echols est sorti de sa place de cornerback et a mené l’arrêt du QB de Batavia Ryan Boe, menant à un coup de pied en jeu récupéré en toute sécurité pour la victoire mordante.

« Dans le [defensive] En se regroupant, les entraîneurs nous disaient : « Nous vivons pour ce moment. Nous vivons toujours pour ces moments. Quand la pression est forte, c’est là que nous prospérons », a déclaré Echols au journaliste de Friday Night Drive Jacob Bartelson après le match. «Le quart-arrière nous a couru dessus tout le match. Nous savions à peu près que cela allait arriver, alors dès que le mouvement est arrivé, je me suis approché et j’ai fait le tacle.

« Nous prospérons simplement dans ces moments-là. »

Jashawn Echols (5) de Lincoln-Way East bouleverse Ryan Boe (21) de Batavia lors d’un match de football à l’école secondaire Batavia. (Sean King pour Shaw Local News Network)

Expérience d’apprentissage pour Joliet Ouest : Vendredi, c’était la première fois que Joliet West affrontait Morris, et l’entraîneur de West, Dan Tito, était satisfait de l’expérience, voire du score final de 50-20 en faveur de Morris.

« Morris et l’entraîneur [Alan] Thorson gère un excellent programme, et c’est pourquoi nous les avons programmés. Nous voulons être une équipe en séries éliminatoires, et si nous y arrivons, nous verrons des équipes comme Morris.

« Il sera intéressant de comparer où nous en étions lors de la semaine 2 avec où nous en sommes au début des séries éliminatoires. »

Lemon part à 0-2 : Avec la défaite 21-10 de vendredi contre Genève, Lemont, qui vient de disputer une demi-finale d’État en 2022, a commencé la saison 0-2 pour la première fois depuis 2018. Les deux défaites se sont soldées par un total de 20 points.

Cependant, deux des deux prochains matchs de Lemont se dérouleront contre des équipes également à 0-2. Cela inclut à domicile contre Thornton Fractional South lors de la semaine 3 et Oak Forest lors de la semaine 5, avec une visite à Tinley Park 2-0 entre les deux.

Soit dit en passant, cette équipe de Lemont 2018 qui a commencé 0-2 a remporté cinq de ses sept matchs suivants et a participé aux séries éliminatoires de classe 6A, en commençant par une victoire de la semaine 3 contre Thornton Fractional North.

JCA rapporte 7 000 personnes présentes : Le compte X (anciennement Twitter) de Joliet Catholic Football a publié mardi matin que la fréquentation du match à domicile de vendredi contre son rival Providence Catholic a dépassé les 7 000 fans.