Joliet Catholic s’éclate en classe 5A – Shaw Local

L’entraîneur catholique de Joliet, Dan Sharp, était vraiment préoccupé par l’adversaire de deuxième tour des Hilltoppers lors des séries éliminatoires de la classe 5A. Kaneland s’est présenté samedi soir au Joliet Memorial Stadium avec le remarquable quart-arrière Drew David pilotant une offensive dangereuse et une bonne taille des deux côtés du ballon.

Mais si Sharp avait écrit le scénario, il n’aurait pas pu surpasser ce qui s’est réellement passé. Mike Ivlow a couru 219 verges et a marqué quatre touchés en première mi-temps, la défense et les équipes spéciales des Hilltoppers étaient superbes, et le grand n ° 50, JB Butler, était de retour dans une course de 45-8 contre Kaneland.

Joliet Catholic (10-1) rendra visite au quadruple champion d’État en titre Montini en quarts de finale le week-end prochain. Kaneland (9-2) a non seulement été éliminé, mais a perdu son quart-arrière vedette, Drew David, au deuxième quart à cause d’une possible côte cassée. Il n’est pas revenu. C’était après que le joueur de ligne offensive Sam Bower a été blessé tôt et a passé la majeure partie de la nuit avec des béquilles sur la touche.

« C’est une grande victoire pour nous », a déclaré Sharp. « J’ai vraiment été impressionné par Kaneland. Nous avons joué contre une très bonne équipe qui a eu de mauvaises pauses, avec des blessures et autres.

Une mauvaise pause a été d’attraper les Hilltoppers lors du premier match de retour de Butler. Le garde gauche, que Sharp appelle le meilleur joueur de ligne offensive que Joliet Catholic ait eu pendant son mandat, s’est fracturé la cheville gauche lors du match mariste de la semaine 5.

Butler tirant et ouvrant la voie à Ivlow sur la pièce «29 Power» était une œuvre d’art. Ivlow a arraché un touché de 67 verges lors de sa première touche et a ajouté des scores de 80, 24 et 16 verges dans les cinq dernières minutes du deuxième quart.

« La première manche, j’étais étourdie. C’était comme Providence (dans la semaine 1) », a déclaré Ivlow. « Je me sentais plus rapide sur le 80 verges que sur le 67 verges. »

Butler se tenait à proximité et a taquiné: « Je n’ai pas joué depuis cinq semaines et je suis plus rapide que toi. »

Ivlow a subi une coupure au genou à la fin de la première mi-temps mais va bien. Il a réussi trois courses au troisième quart et fermé en 220 verges en 12 tentatives. Son compatriote ailier Nick Borgra a connu une grande seconde mi-temps, terminant avec 140 verges en 12 courses, dont des touchés de 42 et 51 verges.

Le botteur Brian Bravo a été parfait avec six points supplémentaires et un panier de 23 verges, et Ben Hart a exécuté un coup de pied en jeu que Mike Gruben a récupéré dans la foulée.

Le reste c’était de la défense. Les Hilltoppers, qui ont effectué trois arrêts sur leur territoire en première mi-temps, ont gardé Kaneland hors du tableau jusqu’à un touché de 3 verges de Nate Dyer au milieu du quatrième quart.

« Les entraîneurs ont fait un excellent travail pour nous préparer », a déclaré le demi de coin catholique de Joliet, Danny Weis, qui a à peine écarté la possible passe de touché sur le jeu avant que David ne soit blessé.

« J’étais censé m’asseoir sur la route de sortie et sous le volant, et j’ai eu de la chance d’y arriver », a déclaré Weis.

« Vous pouvez dire que notre défense est différente cette année », a déclaré Butler. « Nous nous levons et ils sentent le sang. Nous avons les joueurs défensifs pour y arriver.

« Chapeau à Joliet Catholic », a déclaré l’entraîneur de Kaneland, Tom Fedderly. « Ils ont fait un travail formidable. »