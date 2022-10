Joliet Catholic remporte la troisième couronne consécutive de conférence – Shaw Local

La victoire de 49-28 de Joliet Catholic sur St. Laurence vendredi soir lui a tranquillement valu sa troisième couronne consécutive de conférence CCL/ESCC.

Les Hilltoppers ont actuellement une fiche de 2-0 dans la division Orange CCL / ESCC à quatre équipes avec des victoires sur St. Laurence et Providence. Il leur reste un match de championnat contre Montini, qui a déjà deux défaites en division. Même si les Hilltoppers perdaient ce match de la semaine 9, ils tiendraient le bris d’égalité en tête-à-tête sur les deux seules équipes qui pourraient potentiellement les lier.

Joliet Catholic a également remporté le titre de la division orange CCL / ESCC en 2021. La saison de printemps en 2021 n’a pas eu de courses de conférence officielles. Les Hilltoppers ont également remporté la couronne blanche CCL / ESCC en 2019. Joliet Catholic n’a jamais perdu un match de division dans la CCL / ESCC depuis le début de la ligue en 2019.

La dernière fois que Joliet Catholic n’a pas remporté de couronne de conférence, c’était en 2018, lorsqu’elle a terminé à égalité au quatrième rang de la dernière année de la Conférence catholique de la banlieue est en tant qu’entité autonome.

D’autres courses de conférence s’éclaircissent également.

Plainfield North et Minooka se sont libérés du peloton dans le sud-ouest des Prairies Ouest, car aucun des deux n’a encore perdu de championnat. Cette impasse sera brisée cette semaine lorsque les deux s’affronteront à Minooka vendredi soir.

Le sud-ouest des Prairies-Est éliminera également son égalité au sommet, alors que Plainfield Central et Plainfield South verrouillent les cornes lors d’une matinée du samedi après-midi.

Lincoln-Way East est seul au sommet de la course Southwest Suburban Blue Conference et peut coudre le titre avec une victoire sur Homewood-Flossmoor cette semaine, tandis que Lemont possède au moins une avance d’un match sur le terrain dans la course South Suburban Blue.

La confortable victoire de Reed-Custer contre Wilmington vendredi leur a donné la tête du classement de l’Illinois Central Eight. Coal City, l’adversaire de la semaine 8 des Comets, est le seul à avoir un chemin raisonnable pour tenter de les faire tomber du haut de l’échelle.

Morris et Sycamore semblent prêts pour une collision frontale au cours de la semaine 9 pour décider de la couronne de la Kishwaukee River / Interstate Eight White Division. Les deux ont remporté les trois matchs de division qu’ils ont disputés jusqu’à présent.

Les recrues de formation Punt

Lorsque Reed-Custer a couru ce qui semblait être un faux botté de dégagement tout en menant confortablement Wilmington vendredi soir, l’entraîneur des Comets Gavin Johnston a affirmé que ce n’était pas un faux plan. C’était juste une inexpérience générale avec l’acte réel de barque.

Croyez-le ou non, lorsque Jace Christian de Reed-Custer s’est aligné pour prendre le cliché et l’a finalement ramassé du sol et a déchiré la fin pour un premier essai, c’était la première fois que Reed-Custer était contraint à une situation de botté de dégagement toute la saison.

“Je vais être très honnête, ce n’était pas un faux botté de dégagement”, a déclaré Johnston. «C’était la première fois que nous faisions un botté de dégagement de toute l’année. Jace vient de partir avec. C’était la première fois que nous étions en formation de dégagement de toute l’année. Nous avons été très efficaces en attaque toute l’année.

La séquence de victoires actives de State change à nouveau de mains

Le règne de Wilmington avec la plus longue séquence de victoires actives de l’État n’a duré qu’une semaine.

Les Wildcats ont enlevé le manteau à Joliet Catholic après la chute des Hilltoppers contre Crete-Monee au cours de la semaine 5. La chaîne de Wilmington a atteint 24 victoires, la même longueur que la séquence de JCA lorsqu’elle a perdu, avant que les Wildcats ne perdent 50-5 contre Reed-Custer vendredi. .

Le nouveau propriétaire de la séquence est Lena-Winslow. La séquence n’est plus aussi longue, car la séquence de victoires des Panthers ne dure que 11 matchs. La dernière défaite de Lena-Winslow est survenue lors de la semaine 9 de la saison 2021, puis ils ont balayé les séries éliminatoires de classe 1A avant de remporter les six premiers matchs de cette saison.

Seneca est actuellement deuxième sur la liste avec une séquence de victoires actives de huit matchs.