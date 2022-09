Joliet Catholic, QB TJ Schlageter survivent à un thriller en 1 point avec IC Catholic – Shaw Local

JOLIET – Le quart-arrière catholique de Joliet, TJ Schlageter, a pensé qu’il y avait beaucoup de temps.

Il restait 2:16 après que Dennis Mandala de l’IC Catholic ait lancé sa troisième longue passe de touché de la nuit pour donner l’avantage aux Knights de classe 3A contre les autres Hilltoppers 4A les mieux classés et invaincus.

Qu’est-ce que six points quand on peut courir le ballon comme les Hilltoppers ?

Il s’est avéré que Schlageter devait se connecter sur une quatrième passe clé sur le chemin d’une victoire 23-22 devant environ 3 000 spectateurs épuisés au Joliet Memorial Stadium. Son achèvement de 15 verges à Drew Wills sur la ligne de touche droite avec 1:37 à jouer a maintenu le lecteur en vie, aidant à mener à la 22e victoire consécutive de JCA.

“Alors que je recule, je vois le coin s’effondrer”, a déclaré Schlageter. “Je dois juste poser mes pieds, respirer profondément et lancer le lancer.”

Et il y avait Wills, ouvert pour la réception les quatrième et 10, se rendant au 16 des Knights.

Deux jeux plus tard, Schlageter s’est dirigé vers le coin droit de la zone des buts et, après le coup de pied supplémentaire de Patrick Durkin, les Hilltoppers avaient l’avantage avec le quatrième changement de tête du match.

Et ils ont gardé la tête après que la dernière rafale d’IC ​​Catholic, dirigée par Mandala (16 sur 23, 382 verges), ait échoué sous la forme d’un panier de 46 verges qui a tourné à gauche.

“Cela vous met vraiment au défi, ce que vous avez au fond de vous”, a déclaré Schlageter. “Certains gars l’ont, d’autres non. Je fais confiance à nos gars, nos cinq premiers.

Et Durkin, son botteur. Au début, un mauvais cliché a fait rater un point à Durkin, mais il a réussi tout le reste, y compris un panier de 19 verges qui a donné aux Hilltoppers une avance de 16-14 avec 4:23 à jouer.

Mandala and Co. a répondu avec une passe de touché de 59 verges à KJ Parker en quatrième et 8e pour reprendre la tête avec 2:16 à faire.

Dennis Mandala de l’Immaculée Conception lance une passe lors d’un match contre la Joliet Catholic Academy le vendredi 2 septembre 2022 au Memorial Stadium de Joliet. (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

Jeu terminé? Jeu pas fini. Les Hilltoppers ont parcouru 80 verges en 10 jeux en 1:31 pour le score gagnant, en commençant par des courses de 19 et 10 verges de HJ Grigsby, qui a gagné 73 de ses 81 verges en seconde période.

L’offensive de frappe rapide des Knights et le bras de Mandala se sont manifestés au début d’une paire de gros jeux au deuxième quart: une passe de touché de 92 verges de Mandala à Parker lors du premier jeu après que JCA a ouvert le score sur le plongeon de 4 verges de Brett Mouw , et un achèvement de 72 verges de Mandala à Denzell Gibson pour la tête avec 2:25 à faire dans la mi-temps. Parker a battu sa couverture à la ligne, mais a dû glisser une paire de plaqueurs, puis obtenir de l’aide pour bloquer son gambade sur le dièse droit.

Mouw avait couronné un entraînement de 12 matchs en inscrivant un score pour une avance de 7-0 avec 8:58 à faire dans la première mi-temps.

Gibson, en larmes après le match, sait que son équipe est toujours une puissance 3A.

“Mes frères et moi, nous nous sommes battus dur”, a déclaré Gibson. “Je ne voudrais rien de moins.”