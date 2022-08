Joliet Catholic prête à défendre son titre de classe 4A – Shaw Local

JOLIET – Même si Joliet Catholic a perdu les services des porteurs de ballon Jordan Anderson et Vinny Iannantone, parmi tant d’autres, de l’équipe du championnat d’État de classe 4A de l’année dernière, ne vous attendez pas à ce que les Hilltoppers soient en mode reconstruction cette saison.

JCA ne reconstruit pas. Il recharge.

Et, courant derrière Anthony Birsa, engagé dans le nord-ouest, et le reste d’une grande ligne offensive, mais inexpérimentée, les Hilltoppers – qui ont perdu 16 des 22 partants de l’équipe du championnat de l’an dernier jusqu’à l’obtention du diplôme – devraient être en lice pour une autre série éliminatoire profonde alors que le La saison 2022 a officiellement débuté lundi.

“Ce championnat 2021 est le nôtre”, a déclaré Jaworski. «Il appartient aux enfants qui faisaient partie de cette équipe. Nous ne considérons pas cela comme la défense d’un championnat d’État. Ce groupe poursuit son propre championnat d’État.

Les Hilltoppers ne manqueront pas d’expérience en championnat, que ce soit sur le terrain de football ou sur d’autres terrains de compétition. Plusieurs membres de l’équipe de football ont joué pour les champions de baseball de classe 2A de ce printemps, d’autres étaient membres de l’équipe de lutte d’État à double équipe de classe 2A de la JCA et un, le porteur de ballon Brett Mouw, faisait partie de l’équipe du championnat de pêche à l’achigan de l’État.

“Ces enfants sont tous en compétition”, a déclaré Jaworski. «Nous avons travaillé avec leurs entraîneurs de baseball et de lutte pour partager leur temps pendant l’été, et pendant l’été, nous n’avons jamais vraiment eu toute notre équipe ensemble. C’est formidable qu’à partir d’aujourd’hui, nous soyons tous ensemble en tant qu’équipe et que nous puissions commencer à construire là où nous voulons être.

Cela, bien sûr, est à Champaign le week-end de Thanksgiving.

L’offensive commencera avec le garde Birsa, un 6 pieds 5 pouces et 270 livres.

Le joueur de ligne catholique Joliet Anthony Birsa, à droite, s’entretient avec le quart-arrière TJ Schlageter pendant l’entraînement. Lundi 8 août 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

“C’était bien de me débarrasser de mon engagement universitaire avant la saison”, a déclaré Birsa. « Maintenant, je peux juste sortir et jouer au football. Je pense que nous serons plutôt bons cette année, et nous sommes ravis de commencer pour de vrai.

“La chose la plus importante pour moi est que je suis ravi d’être un leader. J’étais le seul junior sur la ligne offensive l’année dernière. Cette année, je suis le seul partant à revenir, donc je serai le leader. Maintenant, c’est pour de vrai et c’est parti à fond.

L’offensive des Hilltoppers a perdu la majorité de sa production alors qu’Anderson, Iannantone, l’arrière Ryan Louthan, le quart Aidan Voss et le receveur Jake Fieldman ont tous obtenu leur diplôme. Mais le placard n’est pas nu.

Jaworski a déclaré qu’il voyait les courses réparties entre Mouw, le junior Aaron Harvey, le junior HJ Grigsby, qui a déjà une offre universitaire du centre du Michigan, et l’arrière Hunter Powell, qui verra également du temps sur la ligne défensive. Justin Bonsu, qui a également quelques offres de Division I, sera le principal receveur large, mais Jaworski a déclaré qu’il pourrait également revenir à l’aile de temps en temps pour lui donner plus de touches.

TJ Schlageter, qui était l’as des Hilltoppers sur le monticule au printemps et s’est récemment engagé à jouer au baseball à Louisville, avec le secondeur Trey Swiderski, dirigera le spectacle sous le centre.

“TJ a un gros bras, c’est sûr”, a déclaré Jaworski. “Il a beaucoup appris d’Aidan Voss l’année dernière, et c’est l’un des enfants les plus compétitifs que nous ayons. Il y a eu un match l’année dernière contre Benet où Aidan s’est blessé et nous avons perdu quelques points. Mais, TJ est entré et nous a menés à une victoire.

«Il garde vraiment son sang-froid et il a la tête froide. Mais, il tient également les enfants responsables. On l’a vu cet été. Si quelqu’un ne fait pas ce qu’il devrait, il s’en prendra à lui, donc c’est aussi un leader vocal.

Le catholique Joliet Justin Bonsu attrape une passe pendant l’entraînement. Lundi 8 août 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Le reste de la ligne offensive sera composé du plaqueur senior de 6-6, 300 livres Angelo Fasano, du centre senior Justin Stockman (5-11, 315) et du deuxième étudiant Cameron Juricich (6-5, 285) à l’autre plaqueur, avec le senior Grayson Frangella (6-2, 275) et le junior Brady McKeon (6-2, 240) se battent pour l’autre poste de garde.

La défense sera ancrée par l’une des meilleures lignes n’importe où. Outre Powell, le front défensif de la JCA comprendra les seniors Jeremy Johnson (6-3, 200) et Billy Burke (6-3, 250) et le junior Dillan Johnson (6-2, 270), qui est resté invaincu en devenant la classe 2A 285 -livre champion de lutte individuelle.

“Jeremy Johnson a eu des sacs à deux chiffres et des tacles à deux chiffres pour la défaite l’année dernière”, a déclaré Jaworski. «Et Dillan Johnson est si rapide et utilise si bien son passé de lutteur qu’il est presque impossible à bloquer. Ils ont tous beaucoup d’expérience et ce sont des enfants de type rétro. Ils sont durs comme des clous et méchants et méchants. Ils vont certainement ancrer notre défense et soulager une grande partie de la pression de nos sept arrières.

«Ils sont l’une des meilleures lignes défensives du moment, et les affronter tous les jours ne fera qu’améliorer notre ligne offensive. Nous devons rappeler aux gars de la ligne offensive que ce qu’ils voient à l’entraînement tous les jours est probablement la meilleure ligne défensive contre laquelle ils affronteront toute l’année.

Après avoir remporté leur 15e championnat, un record d’État, l’automne dernier, les Hilltoppers ne sont pas étrangers à avoir une cible sur le dos.

“Il y a toujours une cible sur nous”, a déclaré Jaworski. “Cela vient avec le fait de jouer pour JCA. Nous sommes plus sur le processus. Si nous obtenons le bon processus, le reste prendra soin de lui-même.

“Ce qui est excitant pour nous, c’est que beaucoup de ces gars ont pu voir l’année dernière ce qu’il faut pour jouer au niveau du championnat pendant 14 semaines. Nous sommes ravis pour une autre saison de football JCA.