Joliet Catholic offre apprentissage et plaisir avec les camps de Noël – Shaw Local

Vous cherchez le parfait stuffer de bas de Noël? La Joliet Catholic Academy est heureuse d’annoncer les camps de Noël Hilltopper Baseball, Softball, Cheerleading et Dance pendant cette période de vacances. Voici plus d’informations sur chaque camp:

1. Base-ball

L’entraîneur-chef de baseball Jared Voss ’92 et l’entraîneur des lanceurs Ryan Quigley ’03 organiseront des camps d’habiletés avancées axés sur la frappe, la mise en jeu et la course de base, et des camps de lanceur axés sur des exercices et des exercices dynamiques spécifiques au lanceur le mardi 27 décembre et le mercredi 28 décembre pour élèves de la cinquième à la huitième année. Inscrivez-vous aux deux camps pour 85 $ et recevez un rabais de 5 $.

2. Balle molle

L’entraîneure de softball JCA Tina Kinsella, le personnel d’entraîneurs des Angels et les joueurs tiendront un camp de frappe d’une journée au centre d’activités étudiantes JCA de 10 h à 12 h le jeudi 29 décembre.

3. Danse

L’entraîneur-chef de l’équipe de danse JCA Sarah Wiers et les anges organiseront un camp de danse d’hiver de 17 h à 19 h 30 le jeudi 15 décembre au centre d’activités étudiantes JCA pour les enfants âgés de 3PK à la 8e année. Les campeurs seront ensuite invités à se produire à la mi-temps du match de basketball Varsity Boys le vendredi 16 décembre au JCA; 19h00 pourboire.

4. Cheerleading

L’entraîneur de JCA Cheerleading Kristen Jaworski-Stuckwisch ’97 organisera un camp d’encouragement de deux jours de 9 h à 11 h 30 le mardi 3 janvier et le mercredi 4 janvier pour les grades PK-8. Ce camp de deux jours coûte 40 $ et donnera aux futurs anges un aperçu des routines d’entraînement quotidiennes d’un programme de cheerleading de lycée en lice pour le championnat d’État.

Tous les camps auront lieu au centre d’activités étudiantes JCA. Les personnes inscrites doivent entrer par les portes sud situées le long de l’avenue Ingalls. Des questions? Appelez JCA Admissions M. Jared Voss au 815.741.0500, ext. 214. Plus d’informations sur les camps peuvent être trouvées à https://www.jca-online.org/wintercamps/ .

