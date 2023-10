PEORIA – Ce fut une journée un peu éprouvante pour Joliet Catholic.

Le bus initialement prévu pour transporter les Hilltoppers à leur match d’ouverture des séries éliminatoires de classe 5A contre Peoria High a mal fonctionné, provoquant un peu de panique dans l’administration de l’école pour trouver des véhicules de remplacement pour transporter l’équipe au match un jour d’école alors que presque tous les jours. l’autre bus était utilisé pour son usage quotidien habituel.

Une fois le moyen de transport localisé, bien sûr, les Hilltoppers ont heurté la circulation, ce qui a retardé le match de 30 minutes.

Ainsi, une fois que Joliet Catholic est finalement arrivé sur place, il n’a pas été difficile de comprendre qu’ils voulaient passer le plus facilement possible en mode jeu. Et c’est ce qu’ont fait les Hilltoppers, faisant ce qu’ils ont toujours fait de leur mieux – écraser, sur et autour de leurs adversaires – en s’échappant pour une victoire 40-16 contre Peoria High.

Joliet catholique (7-3) va maintenant hôte Triade (7-3) au deuxième tour des séries éliminatoires. Triad a battu Mahomet-Seymour 20-19 lors de leur premier tour des séries éliminatoires. La date et l’heure de cette cérémonie restent à déterminer.

Avec une pluie constante compliquant les choses au premier quart-temps, il semblait que Peoria pourrait être l’agresseur. Dès sa deuxième possession du match, Peoria est repartie en marche avec un régime régulier de Maliek Ross. Il a couronné un long trajet, en grande partie constitué de ses courses, pour donner aux Lions une avance de 8-0 après que Ross ait ajouté à juste titre la course de conversion de deux points après son score de TD de 6 verges.

Bien que Joliet Catholic n’ait pu réduire l’avance qu’à 8-3 lors de sa prochaine possession grâce à un panier de Patrick Durkin, la formation d’un plan s’est concentrée – de fortes doses de HJ Grigsby avec des contributions d’autres porteurs de ballon.

Après que les Hilltoppers aient forcé un rapide trois-et-out et un botté de dégagement court, Grigsby a porté le ballon six des sept jeux sur le drive, couronnant les choses avec un touché de 4 verges qui a donné à Joliet Catholic une avance de 11-8 après, comme son homologue du porteur de ballon, Grigsby a suivi son TD avec une conversion de deux points.

“Nous sommes définitivement sortis d’une petite crise”, a déclaré Grigsby. «Mais nous savions ce que nous devions faire. Nous sommes sortis et sommes devenus physiques. Nous avons simplement baissé la tête et nous avons réussi. Lorsque nous faisons cela, nous savons que beaucoup d’équipes ne peuvent pas très bien gérer cela.

Joliet Catholic a intensifié les choses dans ce domaine juste après la pause. Utilisant Grigsby pour démarrer l’entraînement juste assez pour que la défense de Peoria le frappe, JCA a ensuite glissé le ballon à Larry Stringham dans l’autre sens pour une escapade de touché de 29 verges.

Peoria a rapidement répondu pour ramener les choses à 18-16, mais un autre entraînement basé sur Grigsby a nécessité six points pour que Grigsby établisse le premier et le but. Stringham est réapparu cette fois, s’accrochant à une courte passe d’Andres Munoz pour porter l’avance à 25-16.

Grigsby terminerait avec 140 verges en 30 courses.

« C’était à peu près aussi basique que possible. Je veux dire, je pense que si vous regardez je ne sais pas combien de jeux offensifs nous avons exécutés, je parie que nous avions environ 87 % de puissance », a déclaré l’entraîneur catholique de Joliet, Jake Jaworski. « Mais c’est le regard qu’ils nous ont lancé.

«Ils nous ont donné une sorte de punt rush, où les 11 gars étaient sur le terrain et suivaient la ligne de mêlée. Et ce n’est pas joli, mais c’est de bas en bas et ça monte, et nous obtenons 5, 5, puis c’est 12, et puis c’est un gros jeu. Merci à nos gars, nous nous sommes contentés de le faire et nous l’avons exécuté.

Puis Peoria a commencé à se défaire. Un chiffre d’affaires a donné à Joliet Catholic encore un autre terrain court avec lequel travailler, et après que Munoz ait rejoint Marcus Washington pour un gros gain qui les a placés à l’intérieur de la ligne des 10 verges de Peoria High, Grigsby s’est frayé un chemin pour un score de 6 verges.

Après un autre turnover à Peoria, les Lions ont surjoué la course. Cela a permis à Munoz et Washington de s’associer pour un touché de 27 verges pour clôturer le score du match et envoyer les Hilltoppers au deuxième tour.

“Je suis incroyablement fier de nos gars d’être venus et d’avoir surmonté tout ce qui s’est passé aujourd’hui”, a déclaré Jaworski. “Et, vous savez, en nous levant un peu tôt, nous, les entraîneurs, avons en quelque sorte respecté le plan de match et avons simplement joué notre style de football physique, et nous les avons simplement portés.”