Joliet autorise Prison City Vintage – Shaw Local

Shayne Kelly veut amener les jeunes et les heures tardives au centre-ville de Joliet.

Kelly a parlé de ses plans pour l’emplacement du centre-ville pour sa boutique de revente de vêtements Prison City Vintage avec le conseil municipal de Joliet mardi.

« J’offre beaucoup de flexibilité au centre-ville que nous n’avons pas actuellement », a déclaré Kelly.

Par « flexibilité », Kelly voulait dire que son magasin sera ouvert plus tard et plus souvent que la plupart des commerces du centre-ville.

Kelly prévoit de conserver les mêmes horaires que Prison City Vintage avait dans son magasin de Crest Hill, en restant ouvert jusqu’à 20 heures et en restant ouvert sept jours sur sept.

Son magasin « amènera également plus de jeunes au centre-ville », a déclaré Kelly.

Le conseil a semblé satisfait, votant 9-0 pour donner à Prison City Vintage le permis d’utilisation spéciale nécessaire pour exploiter un magasin de revente à Joliet.

Prison City Vintage, maintenant sur Plainfield Road, déménagera au 70-72 N. Chicago St. L’emplacement se trouve dans le Barber Building, un bâtiment du XIXe siècle qui a été rénové pour accueillir des commerces de détail au niveau de la rue et des appartements dans les étages supérieurs.

À côté du futur emplacement de Prison City Vintage se trouve It Is Amazing, une boutique de revente en activité depuis 2018.

Kelly a déclaré que son magasin vendait des vêtements datant du début des années 1900, mais allant principalement des années 1970 aux années 2000.

L’emplacement du centre-ville transportera également des antiquités, a-t-il déclaré.