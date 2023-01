Joliet approuve la ronde 2023 des projets de conduites principales d’eau – Shaw Local

La ville a approuvé des contrats de 52 millions de dollars pour la prochaine phase d’un programme de renouvellement continu des conduites d’eau qui touchera 10 sections de Joliet cette année.

Joliet remplace toutes les conduites d’eau construites avant 1970, en grande partie pour préparer le projet du lac Michigan dont l’achèvement est prévu en 2030. La ville doit réduire les pertes d’eau pour se qualifier pour l’eau du lac Michigan et remplace les conduites vieillissantes sujettes aux fuites.

Les projets approuvés par le conseil municipal la semaine dernière comprennent les principaux corridors commerciaux comme Plainfield Road et Collins Street ainsi que les rues de la région de St. Pat, Kerwin Terrace et d’autres quartiers.

Les travailleurs de la construction creusent le long de l’avenue Oakview alors que les conduites d’eau principales ont été remplacées dans cette zone en 2022.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Ces projets sont :

• Centre ville, un contrat de 6,1 millions de dollars attribué à Trine Construction pour des tronçons des rues Joliet et Ottawa (entre les rues Jefferson et Jackson), Cass Street (d’Ottawa à la rivière Des Plaines) et Jackson (entre les rues Joliet et Ottawa)

• Rue Collins, un contrat de 6 millions de dollars attribué à Austin Tyler Construction pour la zone située entre East Liberty Street et Hills Avenue

• Chemin Plainfield, un contrat de 4,8 millions de dollars attribué à Trine Construction pour la zone située entre Black Road et North Center Street et comprenant des sections adjacentes de Wilcox Street, Nicholson Street, Mason Avenue, Douglas Street et Bridge Street

• Chemin de la ferme Caton, un contrat de 2,9 millions de dollars attribué à PT Ferro Construction pour Caton Farm à l’ouest de Drauden Road jusqu’à Pebble Beach Drive, et comprend Drauden au nord de Caton Farm jusqu’à Summit Trail

• Quartier St. Pat’s Phase 1A, un contrat de 3,9 millions de dollars avec Austin Tyler Construction pour une zone comprenant des sections de South Willow Avenue, Blackman Avenue, South Hunter Avenue, South Seesar Street, South Illinois Street, West Washington Street, D’Arcy Avenue, Helles Avenue, West Marion Street et West Rue Allen

• Quartier St. Pat’s Phase 1B, un contrat de 5,2 millions de dollars attribué à Construction by Camco pour une zone comprenant des sections de Irene Street, Emmett Street, West Marion Street, Madeline Street, West Allen Street, West Washington Street, South Seesar Street, South Comstock Street, Ivy Street, South Cagwin Avenue, Hyde Park Avenue et Pleasant Street.

• Black Road Acres Phase 1, un contrat de 4,7 millions de dollars attribué à Len Cox & Sons Excavating pour une zone comprenant des sections de Springfield Avenue, Madison Street, Westnedge Road, Arden Place, Mason Avenue, Avalon Avenue, Mayfield Avenue et West Acres Road

• Parc Garnsey Phase 4, un contrat de 4,4 millions de dollars attribué à Austin Tyler Construction pour une zone comprenant l’avenue Ingalls de l’avenue Raynor à la rue Clement ainsi que des sections de l’avenue Kelly, de la rue Wilcox, de l’avenue Oakland, de la rue Clement, de l’avenue Highland et de l’avenue Curtis

• Highland Phase 1, un contrat de 3 millions de dollars attribué à Austin Tyler Construction pour une zone comprenant des sections d’Arbor Street, Fiesta Drive, Longwood Drive, Parkwood Drive, Tamarack Drive et Belmont Avenue

• Terrasse Kerwin, un contrat de 3,7 millions de dollars attribué à Len Cox & Sons Excavating pour une zone comprenant Ingalls Avenue, de Plainfield Road à Larkin Avenue, ainsi que des sections de Wyoming Avenue, Texas Avenue, Massachusetts Avenue, Oregon Avenue et Connecticut Avenue

• Avenue Midland Est, un contrat de 4,8 millions de dollars attribué à Benchmark Construction pour une zone comprenant : Midland Avenue entre Black Road et Mayfield Avenue ; Catherine Street entre Black et Glenwood Avenue; et les sections de Sherwood Place, Mason Avenue, Caton Avenue, Douglas Street, Mayfield Avenue, Taylor Street et West Acres Road qui se situent entre Midland et Catherine

Le conseil a également approuvé un contrat de 2,4 millions de dollars pour des tuyaux en fonte ductile, un achat anticipé recommandé par le personnel de la ville pour éviter les pénuries survenues en 2022 et qui a entraîné des retards dans certains projets de conduites d’eau l’année dernière.