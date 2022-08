Joliet accepte une dette obligataire de 105 millions de dollars pour le projet Rock Run Crossings – Shaw Local

Le conseil municipal de Joliet, mardi, lors d’un vote 5-2, a autorisé 105 millions de dollars en obligations qui dépendent du succès du projet Rock Run Crossings.

Les obligations financeront des améliorations d’infrastructure pour le projet de 309 acres promu comme un futur attrait régional pour le commerce de détail, les restaurants, les hôtels, les divertissements et plus encore au croisement des autoroutes 55 et 80 à Joliet.

Les recettes fiscales de la nouvelle entreprise seront utilisées pour rembourser les obligations, à moins que le développement ne soit bloqué.

“Si cela n’arrive jamais, nous sommes responsables de tout cela?” a demandé la conseillère municipale Jan Quillman.

“Correct”, a répondu le directeur des finances de la ville, James Ghedotte.

Quillman et le conseiller municipal Larry Hug étaient les deux non sur les obligations.

Elle et Hug n’ont pas assisté à une réunion du 21 juin au cours de laquelle le conseil s’est essentiellement engagé à émettre les obligations en approuvant un accord de développement avec Cullinan Properties, la société qui développera Rock Run Crossings. Le vote du conseil était alors 6-0 pour l’accord.

Le vote 5-2 de mardi reflétait l’absence d’un membre du conseil, Bettye Gavin.

Ghedotte a décrit mardi les moyens de rembourser les obligations à la demande du conseiller municipal Cesar Guerrero.

Ghedotte a noté qu’un district de financement par augmentation fiscale a été créé pour le site, ce qui permettrait d’utiliser l’argent de l’impôt foncier pour les obligations.

“Une fois le développement lancé, nous espérons rembourser les obligations avec TIF”, a-t-il déclaré. « Il y aura une taxe sur les aliments et les boissons. S’ils installaient un restaurant, cela servirait à rembourser les obligations. De plus, il y aura une taxe hôtel/motel pour rembourser les obligations.

Ghedotte a déclaré que la ville prévoyait également de créer un quartier d’affaires sur le site qui générerait des recettes fiscales supplémentaires pour les obligations.

Ces sources de revenus dépendent toutefois du développement des affaires. Ghedotte a déclaré que la ville devra examiner ses propres ressources pour payer les obligations si le développement est lent ou inexistant.

Il a déclaré que la ville pourrait créer une taxe foncière générale pour rembourser les obligations ou utiliser ses réserves de trésorerie. La ville pourrait se rembourser si Rock Run Crossings se développe plus tard que prévu en utilisant les recettes fiscales des entreprises lorsqu’elles arrivent.

La ville était à la recherche d’un développement majeur sur le site depuis 2007, lorsqu’un développeur précédent a acquis le site, mais a été bloqué par la récession qui a alors frappé. Cullinan a acheté la propriété en 2015.

L’investissement public dans l’infrastructure pour rendre le site accessible a toujours été envisagé, et un nouvel échangeur est en cours de construction sur la I-55 et la route 59 pour Rock Run Crossings.