Joliet à but non lucratif organise la 3e édition annuelle de la Great American Big Wheel Race le 22 juillet – Shaw Local

Dépoussiérez votre vieille grande roue d’enfance (ou achetez-en une nouvelle) et invitez quatre amis à collecter des fonds pour les organisations à but non lucratif de Joliet.

United Cerebral Palsy-Center for Disability Services à Joliet organise sa troisième course annuelle Great American Big Wheel Race le 22 juillet au Joliet Memorial Stadium.

Anastasia Tuskey, directrice du marketing et des relations publiques, a déclaré que l’UCP avait changé l’heure de l’après-midi au soir pour donner à l’événement « plus une atmosphère de fête ». Elle a invité tout le monde à « venir passer un bon moment pour une bonne cause ».

« Qui n’aime pas s’amuser en faisant du bien et en collectant de l’argent ? » dit Tukey.

United Cerebral Palsy-Center for Disability Services à Joliet accepte toujours l’inscription d’équipes de cinq personnes, qui courront pour avoir l’opportunité de gagner jusqu’à 5 000 $ en espèces pour son organisme de bienfaisance préféré.

«Ils devraient s’inscrire tôt pour s’assurer qu’ils ont une place. Ils voudront obtenir leurs grandes roues et s’entraîner », a déclaré Tuskey. « Nous avons des poids lourds impliqués. »

Chaque équipe paie un droit d’entrée de 1 200 $. Ce droit d’entrée comprend une grande roue, des t-shirts d’équipe et des sacs à butin remplis de friandises de marchands locaux. Les équipes de retour qui ont déjà une grande roue paieront 1 100 $. Eux aussi recevront des t-shirts de l’équipe et des sacs cadeaux.

Vous ne voulez pas courir ? Les spectateurs sont plus que bienvenus pour assister et encourager leur équipe préférée.

Les courses commencent à 18 heures dans un format à double élimination jusqu’à ce que les équipes de première, deuxième et troisième places soient couronnées, selon l’UCP.

« Où pouvez-vous voir des adultes concourir sur Big Wheels ? » dit Tusky.

United Cerebral Palsy-Center for Disability Services à Joliet organise sa troisième course annuelle Great American Big Wheel Race le 22 juillet au Joliet Memorial Stadium. Sur la photo, Kelly Wujeck représente Easterseals Joliet Region lors d’un événement précédent. (Photo avec l’aimable autorisation de United Cerebral Palsy-Center for Disability Services)

Gina Wysocki-Szpur, directrice du développement au United Cerebral Palsy-Center for Disability Services à Joliet, a déclaré dans un article du Herald-News 2021 qu’elle avait vu pour la première fois une course Big Wheel il y a de nombreuses années à San Francisco.

Des coureurs déguisés en super-héros ont conduit des Big Wheels sur des routes sinueuses et ont attiré une foule. Il y a des entreprises qui organiseront l’événement pour l’organisation, mais celles-ci coûtent cher, a déclaré Wysocki-Szpur en 2021.

L’UCP a donc décidé de s’y attaquer.

« Je pense que beaucoup d’entre nous doivent regarder à l’intérieur et parler à notre enfant intérieur – et les remettre sur une grande roue », a déclaré Wysocki-Szpur en 2021. « Et laissez-les redevenir un enfant. »

Gina Wysocki, directrice du développement et coprésidente du comité de collecte de fonds du United Cerebral Palsy-Center for Disability Services, pose en 2021 sur l’une des grandes roues adultes qui a participé à la première « The Great American Big Wheel Race » à but non lucratif. (Photo fournie)

Fred Ferrara, président du comité de collecte de fonds et de développement pour United Cerebral Palsy-Center for Disability Services, a déclaré dans un communiqué de presse de l’UCP annonçant l’événement que « cette course Big Wheel pour adultes est un événement rare dans la région » et il a encouragé équipes à inscrire.

« C’est vraiment un événement familial », a déclaré Ferrara dans le communiqué. « Nous invitons toute la communauté à se joindre à nous pour une soirée de course et de plaisir tout en aidant nos organismes locaux à but non lucratif. C’est gagnant-gagnant pour tout le monde. »

Dans le cadre de l’événement, le Dock de Joliet opérera son camion de margarita et servira des hot-dogs, des burgers et des sodas. L’événement comprendra également une tente à bière et, dans le cadre du divertissement, un DJ, un tirage 50/50 et une course pour enfants.

Pour plus d’informations sur la troisième course annuelle Great American Big Wheel, y compris les parrainages, l’inscription des équipes et les billets des spectateurs, visitez ucp-cds.org ou composez le 815-744-3500, ext. 220.