Jolie mais toxique : surveillez les tout-petits autour de ces plantes d’intérieur

Lorsque je rends visite à des amis ou à de la famille qui ont à la fois des plantes d’intérieur et de jeunes enfants, j’ai été comparé à “Tante Bonnie” de la publicité Geico “Tante Infestation”.

Dans ce document, un jeune couple qui vient d’emménager dans une nouvelle maison se plaint d’avoir des parasites – pas des fourmis mais des “tantes” autoritaires. Comme celui qui déclare les condiments de son réfrigérateur « périmés ! Expiré! Expiré ! », j’envahis invariablement pièce après pièce les maisons de mes hôtes en m’exclamant : « Toxique ! Toxique! Toxique!”

Je signale les plantes d’intérieur qui devraient être tenues hors de la bouche des enfants. Et cela ne me dérange pas de anéantir les espoirs d’amis d’une jungle intérieure digne d’Instagram si cela signifie potentiellement prévenir les dommages.

“Nous recevons en moyenne 33 000 appels par an de personnes dont les enfants mettent différentes plantes dans leur bouche”, a déclaré Kaitlyn Brown, directrice générale clinique des centres antipoison américains à Arlington, en Virginie. “Ce sont principalement les tout-petits qui rampent qui ont des problèmes avec les plantes domestiques parce qu’ils explorent leur environnement et qu’ils mettent tout dans leur bouche.”

La plupart des expositions accidentelles ne sont pas graves, a-t-elle déclaré, “mais dans certains cas, l’effet irritant devient suffisamment grave pour affecter la respiration, et certaines plantes peuvent également provoquer des brûlures de la peau ou des yeux”.

Récemment, j’ai repéré une belle Diffenbachia mature dans la cuisine de la maison d’un cousin. Elle a dit que son fils, qui venait de commencer à ramper, avait montré de l’intérêt pour son feuillage.

Il m’incombe donc de lui dire que la plante tire son nom commun, canne muette, du terme archaïque signifiant muet. Mâcher une partie de sa tige peut rendre quelqu’un temporairement mais douloureusement sans voix, car les cristaux d’oxalate de calcium qu’elle contient peuvent provoquer un gonflement de la gorge et de la bouche. L’exposition à sa sève peut entraîner une irritation du nez, des yeux et de la peau.

Le caladium, la fleur de flamant rose (Anthurium), la plante à fromage suisse (Monstera), le lis de la paix (Spathiphyllum), la plante ZZ (Zamioculcas zamiifolia), le philodendron et le pothos (Epipremnum) contiennent également des cristaux d’oxalate. Ces deux derniers sont des plantes grimpantes, qui nécessitent plus de vigilance car elles peuvent pousser vers le bas à partir de ce qui était considéré comme un endroit sûr et hors de portée.

L’amaryllis et ses parents, y compris le clivia et la jonquille, contiennent de la lycorine, un alcaloïde toxique qui peut causer divers degrés de douleurs abdominales, de diarrhée, de nausées et de vomissements.

Si vous soupçonnez que votre enfant a grignoté une tige, une feuille, une fleur, une racine ou un bulbe, appelez le centre antipoison national (1-800-222-1222) pour obtenir des conseils. “Il est toujours préférable d’appeler afin que nous puissions vous conseiller sur les symptômes à surveiller ou aider à décider s’ils doivent aller à l’hôpital”, a déclaré Brown.

Apprenez aux enfants à ne pas mettre dans leur bouche des parties de plantes non alimentaires. Renseignez-vous également en recherchant si vos plantes peuvent pousser en toute sécurité autour des enfants. Apprenez leurs noms botaniques afin de pouvoir les fournir à un spécialiste des poisons ou au personnel médical en cas d’incident. Gardez l’étiquette de la plante à portée de main ou écrivez le nom de chaque plante sous son pot pour une référence rapide.

Toutes les plantes d’intérieur ne sont pas problématiques, bien sûr. Les plantes araignées (Chlorophytum comosum) ne sont pas seulement non toxiques, mais font partie des plantes d’intérieur les plus prolifiques et les plus faciles à cultiver.

Violettes africaines (Saintpaulia), fougères de Boston (Nephrolepis exaltata), cactus de Noël (Schlumbergera), plantes de cire (Hoya), palmiers de salon (Chamaedorea elegans), plantes de radiateur (Peperomia), plantes de prière (Maranta leuconeura) et larmes de bébé (Soleirolia soleirolii) sont d’autres options sûres. Il en va de même pour les herbes culinaires.

Pourtant, même si les plantes non toxiques ne vous rendront probablement pas gravement malade, elles ne sont pas destinées à être consommées et pourraient provoquer une irritation de l’estomac et d’autres symptômes désagréables.

Commencez vos recherches sur les risques potentiels sur PoisonHelp.org ou sur le site Web de votre centre antipoison local. Et pécher par excès de prudence; tu rendras tante Bonnie fière.

Jessica Damiano, l’Associated Press

Maison & Jardin