Joleon Lescott a averti son ancien club de Manchester City de ne pas prendre Arsenal pour acquis en quart de finale de la Coupe Carabao mardi soir.

L’ancien défenseur anglais a également expliqué pourquoi les Gunners doivent persévérer avec l’entraîneur Mikel Arteta malgré leur série de sept matchs de Premier League sans victoire.

Arsenal a perdu jusqu’à présent trois de ses six matches de décembre dans toutes les compétitions et rien n’indique que la liste des matches s’améliore.

L’équipe d’Arteta fait face à un autre match difficile alors que City se rend aux Emirats après avoir remporté la Coupe Carabao au cours de chacune des trois dernières saisons.

Mais Lescott insiste sur le fait qu’Arsenal ne devrait pas être annulé dans le match nul malgré sa mauvaise forme de championnat, car ils seront désespérés pour « toute occasion » de rebondir.

Questionné sur la question de savoir si les Gunners ont une chance contre City, Lescott – parlant au nom de William Hill – a dit: « Je pense qu’ils le font.

« Lorsque les choses ne vont pas bien dans la ligue, vous envisagez une autre opportunité de recentrer et de galvaniser un peu d’énergie dans l’équipe et dans les performances. Et évidemment, cela peut arriver avec Arsenal en termes de cette compétition de coupe.

« Mais je m’attends à ce que City gagne. Avec la forme actuelle d’Arsenal, cela n’a pas l’air génial aux deux extrémités du terrain. Ce n’est ni une bonne chose ni un bon moment pour jouer à Man City, d’autant plus qu’ils semblent plus solides. .