Jokowi explique pourquoi Elon Musk devrait investir en Indonésie

Elon Musk, ici vu lors d’un événement à New York début mai, est agressivement courtisé pour produire ses véhicules électriques « de bout en bout » dans une Indonésie riche en ressources.

Il a déclaré que Musk avait envoyé une équipe en Indonésie il y a six semaines « pour vérifier le potentiel du nickel, pour vérifier les aspects environnementaux, mais l’équipe liée à la voiture n’est pas venue ».

« Nous avons eu beaucoup de discussions, en particulier sur la façon dont Tesla peut construire son industrie de l’amont à l’aval, de bout en bout en commençant par la fonderie, puis construire l’industrie des cathodes et des précurseurs, construire des batteries EV, construire des batteries au lithium [and] puis l’usine de véhicules. Tout en Indonésie, parce que c’est très efficace. C’est ce que j’ai proposé », a déclaré Widodo à CNBC dans une interview exclusive vendredi à Serang, dans la province de Banten.

Le président indonésien a déclaré avoir rencontré Elon Musk, PDG de Tesla et l’homme le plus riche du monde, en mai après que le président américain Joe Biden ait organisé un sommet pour les dirigeants d’Asie du Sud-Est. Jokowi a déclaré qu’il avait suggéré que Tesla pourrait baser toute sa chaîne d’approvisionnement dans le pays.

Widodo, ou Jokowi comme il est populairement connu chez lui, a déclaré que le gouvernement était en pourparlers avec le constructeur de voitures électriques Tesla ainsi qu’avec Ford et d’autres constructeurs automobiles pour mettre en place des installations de fabrication, y compris une usine de véhicules, en Indonésie.

L’Indonésie, la plus grande économie d’Asie du Sud-Est, possède d’abondants gisements naturels d’étain, de cuivre, de nickel, de cobalt et de bauxite, dont certains sont des matériaux essentiels pour batteries de véhicules électriques.

Sous Jokowi, l’Indonésie riche en ressources a interdit l’exportation de produits de base clés, notamment le nickel non transformé en 2020, le charbon en 2021 et l’huile comestible en avril. La dernière mesure visait à stabiliser les prix intérieurs.

« Non, je pense que ce n’est pas du protectionnisme. Mais nous voulons que cette valeur ajoutée soit en Indonésie… Si nous continuons à exporter les matières premières, ceux qui obtiennent la valeur ajoutée sont d’autres pays », a-t-il déclaré.

Dans le but de stimuler son économie et d’utiliser ses ressources naturelles dans la fabrication nationale, l’Indonésie veut s’éloigner de l’exportation de matières premières. Il veut également être un acteur mondial dans batteries EV et un fabricant de voitures électriques.

« Nous voulons construire un écosystème industriel pour les batteries au lithium », a déclaré Jokowi, affirmant que cela créerait également des emplois et générerait des recettes fiscales.