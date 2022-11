Joko Widodo d’Indonésie, homme d’État mondial réticent

À bien des égards, M. Joko est un émissaire géopolitique improbable. Pendant la majeure partie de ses huit années au pouvoir, sa stratégie de politique étrangère a consisté à apporter des gains concrets aux 276 millions d’Indonésiens dans le pays, en se concentrant principalement sur le tourisme et les accords d’investissement.

Mais cette année, les enjeux sont plus élevés. M. Joko a fondé son héritage sur la croissance économique et est bien conscient que la guerre en Ukraine pourrait faire dérailler ses gains, alors qu’il approche de la fin de son deuxième et dernier mandat. Cette semaine, il préside le sommet des dirigeants mondiaux du Groupe des 20, qu’il a décrit dans une interview au New York Times comme peut-être la « plus difficile » à ce jour, compte tenu du climat politique général.

Après de nombreux allers-retours, M. Poutine a finalement déclaré qu’il ne viendrait pas, selon les médias d’État russes. M. Joko a déclaré que le président russe lui avait dit qu’il ne viendrait que si “les conditions” étaient réunies. Pendant un certain temps, il a semblé que les dirigeants occidentaux boycotteraient le sommet si M. Poutine se montrait. Les tensions entre les États-Unis et la Chine sont à leur plus haut niveau ces dernières années.

M. Joko, de par sa formation et son inclination, n’est pas un président de la politique étrangère. Homme à la voix douce et aux manières effacées, M. Joko a bouleversé la politique en Indonésie lorsqu’il a été élu président en 2014. En lui, la classe moyenne a vu la promesse d’un nouveau départ, le premier président sans lien avec Jakarta. l’élite ou l’armée.