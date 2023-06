Jokic obtient un triple-double, les Nuggets dépassent Heat 104-93 dans le premier match des finales NBA

DENVER (AP) – Nikola Jokic et les Denver Nuggets étaient confrontés à des questions lors de leur première finale NBA, et leurs réponses sont venues de manière retentissante.

Non, une semaine et demie de repos ne leur a pas fait de mal.

Et non, la plus grande scène de la NBA n’est pas trop grande non plus.

Jokic a obtenu un triple-double lors de ses débuts en finale, Jamal Murray a marqué 26 points et les Nuggets ont eu peu de problèmes avec le tir à froid de Miami Heat sur le chemin d’une victoire 104-93 dans le match 1 jeudi soir.

Le double MVP de la NBA a terminé avec 27 points, 14 passes décisives et 10 rebonds pour les Nuggets, qui ont attendu 47 ans pour se qualifier pour la finale et n’ont pas déçu.

« La chose la plus importante est de gagner un match », a déclaré Jokic après son neuvième triple-double des séries éliminatoires de cette année – son sixième à ses sept derniers matchs. « J’essaie de gagner un match de toutes les manières possibles. »

Aaron Gordon a ajouté 16 points et Michael Porter Jr. en a marqué 14 pour Denver, qui a traîné pendant 34 secondes et a finalement mené jusqu’à 24.

Bam Adebayo a terminé avec 26 points et 13 rebonds pour Miami, qui a tiré 41% pour le match – 33% à partir de 3 points. Gabe Vincent a marqué 19 buts, Haywood Highsmith en a marqué 18 et Jimmy Butler en a ajouté 13 pour le Heat.

Le match 2 aura lieu à Denver dimanche soir.

Miami a ouvert le quatrième quart sur une séquence de 11-0, réduisant un déficit de 84-63 pour commencer la dernière période à 84-74. Le Heat est en fait arrivé à moins de neuf sur un 3 points de Highsmith avec 2:34 à faire, mais pas plus près et il n’y avait aucun doute non plus.

L’entraîneur des Nuggets, Michael Malone, a donné à son équipe un quiz pop jeudi matin, les écrasant de questions sur le plan de match et sur ce qui devait être fait dans le match le plus important à ce jour dans l’histoire de la franchise.

Ils avaient alors toutes les réponses. Les avait tous au moment du jeu aussi. C’était l’équipe avec une expérience minimale des finales de la NBA, seuls deux joueurs ayant participé au tour du titre auparavant, et pourtant ils avaient l’air à l’aise devant le public local lors du premier match.

Jokic est devenu le deuxième joueur au cours des 25 dernières années – LeBron James était l’autre, en 2017 – à avoir 10 passes décisives à la mi-temps d’un match de finale. Il avait 10 points et 10 passes décisives à la pause, et Denver menait 59-42 après les deux premiers quarts.

Ce n’était pas bon pour Miami. Ce n’était pas non plus le cas : les Nuggets avaient le contrôle total et Jokic n’avait tiré que trois coups.

« Je n’ai pas besoin de tirer et je sais que je n’ai pas besoin de marquer pour affecter le jeu », a déclaré Jokic.

Et cette partie était pire pour Miami : The Heat ne pouvait tout simplement pas tirer. Du tout. Ou du moins, pas avant que Denver ne soit trop loin devant pour être rattrapé. Max Strus était de 0 sur 10 aux trois quarts, 0 sur 9 sur 3 points. Caleb Martin – qui a raté de peu le titre de MVP de la finale de la Conférence Est – était 1 sur 7.

CONSEILS

Heat: Miami est tombé à 1-6 de tous les temps lors du premier match de la finale de la NBA. The Heat a perdu l’ouverture de la série à chacune de leurs années de titre – 2006, 2012 et 2013 – et la seule victoire est survenue en 2011, une série qu’ils ont finalement perdue contre Dallas. … Les 25 tirs d’Adebayo étaient un sommet en carrière. Il est devenu le troisième joueur à marquer au moins 24 points pour Miami dans le premier match d’une finale. James l’a fait trois fois pour le Heat et Dwyane Wade l’a fait en 2006.

Nuggets : Jokic est devenu le huitième joueur à réaliser un triple-double dans le premier match d’une finale. Aucun des autres n’était accompagné de 27 points; Dave Cowens a réussi un triple-double de 25 points pour ouvrir la finale de 1976. … Bruce Brown, qui a joué son ballon universitaire à Miami, a marqué 10. … Denver a atteint la ligne de faute 20 fois contre les deux de Miami.

MONTRE CELEB

Parmi ceux qui étaient à guichets fermés: la gagnante d’un Grammy HER, la légende de la NFL et l’ancien quart-arrière de Denver Peyton Manning, l’actuel quart-arrière de Denver Russell Wilson, l’entraîneur des Broncos Sean Payton et l’acteur-comédien Ken Jeong.

___

AP NBA : https://apnews.com/hub/NBA et https://twitter.com/AP_Sports

Tim Reynolds, l’Associated Press