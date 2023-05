Jokic mène les Nuggets devant les Lakers 132-126 dans le match d’ouverture de l’Ouest

DENVER (AP) – Nikola Jokic a enregistré son sixième triple-double des séries éliminatoires de la NBA avec 34 points, 21 rebonds et 14 passes décisives, propulsant les Denver Nuggets à une victoire de 132-126 contre les Lakers de Los Angeles lors de l’ouverture de la finale de la Conférence Ouest le mardi soir.

Derrière le départ grésillant et la finition solide de Jokic, et les 31 points de Jamal Murray, Denver a battu les Lakers lors du premier match de la finale de l’Ouest pour la toute première fois.

Après un départ lent, Anthony Davis a récolté 40 points et 10 rebonds, et LeBron James a terminé avec 26 points, 12 planches et neuf passes. Austin Reaves a récolté 23 points et alimenté la course désespérée de Los Angeles au quatrième quart qui a presque effacé le coussin de 14 points de Denver après trois.

Les Nuggets menaient par pas moins de 21 mais les Lakers ont tiré à moins de trois points deux fois au quatrième quart, une fois sur le 3 points de Reaves à 124-121 et de nouveau sur la paire de lancers francs de James qui a fait 129-126 avec 1 : 12 restants.

« Ouais, il nous a fallu une mi-temps pour entrer dans le match », a déclaré James, « et c’était à peu près le jeu de balle juste là. Ils nous ont donné un coup de poing dans la bouche pour commencer. … Je sais que le match est gagné en 48 minutes, mais ils ont donné le ton en 24 minutes et nous avons joué du rattrapage pour les 24 prochaines.

Au quatrième quart, Rui Hachimura a gardé Jokic, permettant à Davis de surcharger la peinture et de rendre les choses plus difficiles pour que le grand homme des Nuggets domine la peinture. Mais ce n’était pas assez.

Après que Jokic ait coulé deux lancers francs avec 26 secondes à jouer pour donner à Denver une avance de 131-126, Murray a poussé le ballon de James alors qu’il était sur le point de l’amener au cerceau et Jokic a récupéré le ballon lâche avant d’être victime d’une faute avec 10,9 secondes à jouer. Il a coulé l’un des deux et James a raté de 3 alors que les secondes s’écoulaient.

« Je préfère nettoyer les choses après une victoire en finale de la Conférence Ouest qu’après une défaite, alors je vais le prendre », a déclaré l’entraîneur des Nuggets Michael Malone. « Mais beaucoup de travail à faire. »

Le match 2 aura lieu jeudi soir au Ball Arena, où les Nuggets, tête de série, ont une fiche de 7-0 en séries éliminatoires et de 41-7 au total, le meilleur record à domicile de la ligue cette saison.

Jokic a déclaré un jour plus tôt que les Nuggets avaient désespérément besoin d’éviter de suivre les traces des Memphis Grizzlies et des Golden State Warriors, qui ont tous deux laissé tomber leur premier match à domicile contre les Lakers et ont fini par perdre en six matchs.

De plus, James a remporté ses 20 dernières séries éliminatoires dans lesquelles son équipe a remporté le premier match.

« Nous avons beaucoup parlé de la façon dont les Lakers étaient allés à Memphis et Golden State et avaient remporté le premier match et pris le contrôle de la série tout de suite », a confirmé Malone. « Et nous avons travaillé trop dur pour cela. Nous ne voulons pas le donner.

« Et venez jeudi soir, ça va être encore plus difficile. Parce que vous savez, ils vont mieux démarrer, j’imagine. Et donc notre discipline de plan de match et notre sens défensif doivent être bien meilleurs pendant près de 48 minutes.

Les Nuggets n’avaient pas remporté le premier match contre les Lakers depuis 1979, lorsqu’ils avaient remporté le premier match de la série au meilleur des trois pour perdre les deux suivants. C’est le plus proche que les Nuggets aient jamais réussi à éliminer les Lakers, qui ont battu Denver à trois reprises en finale de l’Ouest, y compris dans la bulle de Floride en 2020.

Présentant ses références de MVP dans une superbe démonstration de puissance au premier quart, Jokic a abattu une douzaine de planches et distribué cinq passes décisives pour aller avec huit points. Cela a fait de lui le premier joueur depuis au moins 1997 à avoir une douzaine de planches ou plus et au moins cinq passes décisives dans n’importe quel quart d’un match éliminatoire de la NBA.

Les Lakers ont utilisé une course de 11-2 pour réduire le déficit à 11 points avant que Jokic ne réponde avec un 3 points à couper le souffle sur le bras tendu de Davis qui flottait à peine le filet au buzzer, laissant Davis revenir péniblement sur le banc avec incrédulité.

« Parfois, la chance est de notre côté », a déclaré Jokic. « C’est un coup fou, bien sûr. »

Le « Joker », qui a raté son troisième titre consécutif de MVP NBA cette année alors qu’il était devancé par Joel Embiid de Philadelphie, a récolté 19 points, 16 rebonds, sept passes décisives et deux blocs à la mi-temps alors que les Nuggets prenaient une avance de 72-54 en le vestiaire.

« Dieu merci, c’est le meilleur des sept et ce n’est pas le tournoi de la NCAA », a déclaré l’entraîneur des Lakers, Darvin Ham. « C’est le premier à quatre. Tout ira bien, fais-moi confiance.

BEAUCOUP DE POINTS

Avec 258 points combinés, c’était le match de finale de conférence le plus marqué qui n’était pas allé en prolongation depuis 1987, lorsque Detroit avait battu Boston 145-119.

CONSEILS

Lakers: La seule avance de LA est venue sur le seau de James pour ouvrir le match. … Les Lakers ont perdu contre les Nuggets en séries éliminatoires pour la neuvième fois seulement en 34 essais.

Nuggets: Jokic a dépassé les Lakers 16-13 par lui-même avant la mi-temps. … Le seul joueur depuis 1997 à avoir fait ce que Jokic a fait au premier quart était Anderson Varejao de Cleveland, qui a bombardé les Wizards pour 12 rebonds et cinq passes décisives lors d’un match de saison régulière en octobre 2012. … Kentavious Caldwell-Pope, qui a remporté un Titre NBA avec les Lakers en 2020, a marqué 21 points contre son ancienne équipe.

Arnie Stapleton, Associated Press