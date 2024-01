Jokic et Murray aident les Nuggets à mettre fin au home run invaincu des Celtics

BOSTON — La superstar des Denver Nuggets, Nikola Jokic, a passé les deux jours précédant le choc de vendredi soir contre les Boston Celtics à pleurer la mort de l’assistant des Golden State Warriors, Dejan Milojevic.

Il est ensuite sorti et a récolté 34 points, 12 rebonds et 9 passes décisives en 38 minutes d’une victoire 102-100 qui a mis fin à l’invincibilité de Boston à domicile (20-0) et a ainsi honoré l’héritage de son ancien entraîneur dans leur Serbie natale.

“Comme je l’ai mentionné à notre équipe après le match, je ne pourrais pas être plus fier de Nikola pour la façon dont il a joué avec le décès tragique de Deki”, a déclaré l’entraîneur des Nuggets Michael Malone. “C’est ce que tu fais, cependant. C’est pourquoi je suis fier de Nikola. Tu viens de perdre quelqu’un que tu aimes et à qui tu tiens, qui comptait beaucoup pour toi, qui était un mentor et un coach pour toi.

“Alors va l’honorer. Tu vois ce que je veux dire ? Et Nikola est allé là-bas, il a honoré la mémoire de Deki et son héritage en jouant au niveau auquel il a joué. Pas facile à faire avec le cœur lourd, mais Nikola est une personne spéciale, évidemment , et c’était incroyable de le voir jouer avec ce cœur lourd et le niveau auquel il jouait quand on considère qui nous jouions et que vous ajoutez tout le reste au mélange.

“Et c’est pourquoi Nikola est le meilleur joueur du monde.”

Jokic est le MVP en titre des finales NBA et les Nuggets sont les champions en titre de la NBA. C’est le genre d’honneurs que Jayson Tatum et les Celtics espèrent remporter plus tard cette année. Et ce match aurait facilement pu être confondu avec celui de la finale en raison de la combinaison d’un jeu de haut niveau, de l’intensité et d’une foule typiquement bruyante du vendredi soir au TD Garden.

Les Celtics ont pris une avance de 98-95 avec 4:58 à jouer au quatrième quart, mais ils ont raté huit de leurs neuf derniers tirs – avec Tatum allant 1 pour 5, manquant le sauteur potentiel d’égalité dans la clôture. secondes sur Kentavious Caldwell-Pope.

Tatum, qui a réussi 3 en 13 lors de tentatives d’égalité ou de feu vert dans les 10 dernières secondes du quatrième quart-temps et en prolongation au cours des deux dernières saisons, a admis par la suite qu’il avait précipité le tir. Il a dit qu’il ne savait pas si Denver utiliserait sa dernière faute pour donner, ce qui aurait forcé les Celtics, qui n’avaient plus de temps mort, à rentrer le ballon à nouveau.

“Je pense que je me suis précipité, et c’est de ma faute”, a-t-il déclaré. “Au fond de moi, je n’étais pas sûr qu’ils allaient commettre une faute. Ils avaient une faute à commettre. Mais j’avais plus de temps que je ne m’en donnais, donc j’aurais dû en prendre un peu plus.

“Mais je ne peux pas revenir en arrière. Quelque chose dont je peux apprendre.”

Cela ressemblait à un match éliminatoire tardif pour de nombreuses raisons, y compris l’offensive de Boston qui s’est gommée tardivement. Mais alors que les Celtics aimeraient récupérer plusieurs de ces tirs tardifs, y compris quelques tirs à 3 points grand ouverts manqués par Jaylen Brown et Derrick White à une minute de la fin, c’était aussi un match où les stars de Denver ont emporté la soirée.

Jokic et Jamal Murray (35 points, 8 rebonds, 5 passes décisives) ont combiné pour 69 points sur 29 tirs sur 43 (5 sur 11 à 3 points).

Tatum et Brown, en revanche, ont combiné pour 35 points sur un tir de 15 sur 43 (2 sur 17 sur 3 points).

Lorsqu’on lui a demandé quand il avait pensé pour la première fois que ce serait une si bonne nuit, Murray a répondu avec un sourire : “Ça devrait être [like that] tous les soirs.” Il a ensuite parlé de la nature “technique” du jeu et de la façon dont les deux équipes se jetaient des regards différents tout au long.

“Nous avons mélangé les choses”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’ils ont fait la même chose pendant quelques séquences. C’était un jeu technique, vous voyez ce que je dis ? Parce que tout le monde sur le terrain doit être sur la même longueur d’onde. C’était comme si à chaque temps mort, quelque chose était différent. Ils sont venus dans une zone 2-1-2, puis ils ont mis Jrue [Holiday] à moi de commencer et JB [Jaylen Brown] ils appuyaient, parfois ils changeaient en appuyant, parfois ils blitzaient, tu vois ce que je veux dire ?

“Comme je l’ai dit, c’était juste un de ces matchs où nous devions également trouver une solution. Les deux équipes, vous savez, se contrecarraient. C’était juste un peu comme ça et juste tous les deux en lançant des foins et nous avons pu pour avoir le coup de poing final.”

Les deux équipes ont plus ou moins joué des rotations en séries éliminatoires. Aaron Gordon était sur le terrain pendant toute la seconde mi-temps, jouant le rôle de centre remplaçant pour Denver – comme il l’a fait lors de la course au titre – dans le but de ralentir Kristaps Porzingis après avoir marqué 15 points au premier quart. Les autres joueurs d’élite des deux équipes ont tous joué pendant 35 minutes – et à haute intensité.

“Vous jouez contre la meilleure équipe de la NBA”, a déclaré Malone. “C’était comme un match de séries éliminatoires. Je sais que ce n’est que le match 43, 44, peu importe, mais un peu comme un match de séries éliminatoires, une atmosphère de séries éliminatoires et deux très bonnes équipes. Vous savez, ils étaient en finale il y a deux ans. Ils étaient en finale de la Conférence Est l’année dernière et ils ont de grands espoirs, tout comme nous.

“C’était un match auquel nous participions tous. Nous avons mis tous nos jetons et nous avons eu la chance d’obtenir le résultat que nous souhaitions.”

Boston n’était que la 13ème équipe de l’histoire de la NBA à débuter une saison 20-0 à domicile, et il semblait que pendant de longues périodes, cette séquence atteindrait 21. En fin de compte, c’est l’expérience de Denver qui a gagné la soirée. et Jokic, jouant avec son esprit et son cœur ailleurs, montrant pourquoi il est deux fois MVP et gravissant rapidement la liste des plus grands de tous les temps.

“Ce n’est pas une tâche facile, croyez-moi”, a déclaré Porzingis à propos de sa tentative de ralentir Jokic. “Il est l’objectif principal, évidemment, et il obtient toujours ses chiffres presque tous les soirs. Il est tout simplement bon.

“Il n’est pas rapide, il n’est rien mais c’est juste un pur talent de basket-ball. [He’s a] un pur cerveau du basket-ball.

ESPN Stats & Information a contribué à ce rapport