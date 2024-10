« Joker : Folie à Deux » pourrait être la pire adaptation de bande dessinée de tous les temps

Les fans, semble-t-il, ne dansent pas Joker : Folie à Deux.

Le film du réalisateur Todd Phillips, qui présente le retour de Joaquin Phoenix dans le rôle d’Arthur Fleck et l’arrivée de Lady Gaga dans le rôle d’Harley Quinn, était très attendu, surtout après le succès du premier chapitre, sorti en 2019. Après sa première mondiale à Venise Festival du Film, cependant, les critiques n’ont pas manqué des critiques de cinéma et le public qui l’a vu en Italie. Depuis sa sortie aux États-Unis le week-end dernier, au cours de laquelle le film a attiré un 40 millions de dollars inférieurs aux prévisions au box-office, ce chœur de mécontentement s’est fait plus fort.

Prenons, par exemple, Joker 2CinemaScore de , qui est actuellement un succès retentissant Dle le plus bas jamais enregistré pour un film de bande dessinée. Avant Folie à Deuxla pire adaptation comique de CinemaScore – une mesure des opinions des spectateurs américains – appartenait au film très ridiculisé de 2015 Les Quatre Fantastiquesqui a obtenu un C– à sa sortie.

Joker : Folie à DeuxLe score actuel de sur l’agrégateur d’avis Rotten Tomatoes, quant à lui, se situe à un maigre 33 pour cent.

Beaucoup ont souligné que ce deuxième opus était bien trop ambitieux mais aussi peu cohérent dans sa volonté de rassembler l’exploration psychologique de ces célèbres méchants. Sur les réseaux sociaux, particulièrement sur X et sur TikTokbeaucoup de gens sont simplement ennuyés par le fait que le film soit une comédie musicale.

Alors que Folie à DeuxLe box-office de a raté les projections d’environ 10 millions de dollars aux États-Unis, mais il a quand même atteint la première place. Il s’est également classé n°1 mondial, rapportant un peu plus de 81 millions de dollars au box-office international pour un total de 121 millions de dollars. Pourtant, l’original Joker a gagné plus de 96 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture national et est devenu l’un des films classés R les plus rentables de tous les temps.

Il existe un autre front sur lequel Joker : Folie à Deux pourrait sauver la face, au moins en termes d’image et de prestige : les récompenses cinématographiques. Il y a des spéculations selon lesquelles Lady Gaga pourrait obtenir une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle, notamment parce que le rôle de la pop star dans le film est limité en termes de temps d’écran. Gaga pourrait également avoir une chance de se battre dans les catégories musicales. Elle vient de sortir un album, Arlequinqui contient ses chansons du film ainsi que des morceaux inédits inspirés de son personnage de Harley Quinn. Phoenix pourrait également participer à la course aux Oscars, même si la compétition est à son plus haut niveau cette année.

Joker, qui a exploité un moment culturel très différent lors de sa sortie en salles en 2019, a remporté 11 nominations, notamment pour le meilleur film et le meilleur réalisateur. (Phoenix a remporté le trophée du meilleur acteur et Hildur Guðnadóttir a également remporté un prix pour sa musique originale.) Il est peu probable que cette suite puisse être aussi performante, mais l’espoir, comme le rire du Joker, est le dernier à mourir.