« Joker : Folie à Deux » ouvre encore plus bas à 37 millions de dollars : box-office

L’ouverture de Warner Bros Joker : Folie à Deux était encore plus bas à 37,8 millions de dollars ce week-end contre les 40 millions de dollars annoncés par le studio hier matin. Dimanche, il s’est élevé à 6,2 millions de dollars, soit -45 % par rapport aux 11,3 millions de dollars de samedi. Le film a coûté plus de 190 millions de dollars avant P&A.

Comme nous vous l’avons dit hier, les ventes à l’étranger ont été meilleures, avec un gain de 81,1 millions de dollars. Cependant, tout comme au niveau national, les perspectives ne sont pas brillantes. Pour en savoir plus sur ce qui n’a pas fonctionné avec ce film sous le conglom Warner Bros. Discovery dirigé par David Zaslav, cliquez ici. Comme nous vous l’avons dit, le studio a donné au cinéaste Todd Phillips le soin de réaliser le film qu’il voulait, mais à un prix beaucoup plus élevé de 190 millions de dollars et plus, soit 171 % au-dessus des 70 millions de dollars du film original de 2019, qui avait deux cofinanciers, Village Roadshow. et puis Bron. Joker 2 n’avait qu’un seul partenaire co-fi, Domain à 25 %.

Comme me l’a fait remarquer hier soir un sage collègue de l’industrie, chaque fois que de faibles CinemaScores s’enregistrent comme celui-ci, c’est parce que le public s’est vu vendre une marchandise qui n’a pas été livrée par le studio. Vous connaissez cette affiche de Joker et Harley dansant dans les escaliers ? Ce n’est pas dans le film. Comme c’est de rigueur dans le marketing cinématographique, les studios ne vendent pas ouvertement les comédies musicales comme des comédies musicales, sinon personne ne se présentera. Ils doivent cacher cela dans leur marketing cinématographique et tromper le public. C’est alors qu’ils deviennent facilement fans — ou pas, ce qui était le cas ici. Certains critiques affirment que Joker 2 n’est pas une comédie musicale – mais il y a des chansons, des chants et des danses, et c’est ce qui a énervé samedi les participants de Century City AMC à 21 heures qui criaient à l’écran. Nous comprenons également que les 40 % inférieurs des cinémas Joker 2 ne génère que 5% du brut.

Malgré les grandes intentions de Phillips dans le cinéma, ce n’est pas la suite que le grand public voulait voir.

Le chiffre d’affaires brut de samedi s’est effondré à côté de celui de vendredi + les 20,3 millions de dollars des avant-premières. Tout cela après un mauvais bouche à oreille avec un D Cinemascore, 1/2 étoile sur PostTrak de Comscore/Screen Engine et un score d’audience de Rotten Tomatoes encore inférieur à celui des critiques, 31% à 33%.

Joker 2 dans sa finale nationale sera bien inférieur à l’ouverture du film original, qui continue de constituer un record national en octobre avec 96,2 millions de dollars.

Terrifiant 3 Boîte à cris

Et le week-end 2 ? Fait Joker 2 gagner? Peut-être – même s’il tombe d’une falaise avec 9 à 10 millions de dollars. Les merveillesqui était l’ouverture la plus basse jamais enregistrée par Marvel Studios en novembre dernier à 46,1 millions de dollars, a chuté avec une baisse de -78 % au cours du week-end 2 avec 10,1 millions de dollars et c’était un CinemaScore « B ». Ce week-end Joker 2 fait face à la large expansion par Sony de Jason Reitman samedi soir, Événements emblématiques Terrifiant 3 qui pourrait rapporter 9 millions de dollars, et Focus Features Pièce par pièce ce qui pourrait rapporter 4 millions de dollars.