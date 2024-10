Joker : Folie à Deux obtient une note indésirable de Rotten Tomatoes alors que les critiques critiquent la suite « profondément stupide »

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda. En savoir plus

Joker: Folie à Deuxla suite du film Joaquin Phoenix 2019, a obtenu un score indésirable de Rotten Tomatoes alors que de plus en plus de critiques publient leurs critiques du film.

Les premières réactions à la première à la Mostra de Venise en septembre ont été mitigées, certains la qualifiant d’« ingénieuse » ou de « séduisante » et d’autres la trouvant « ennuyeuse » et « laborieuse ».

Parmi les critiques qui ont fait l’éloge du film, il y avait L’IndépendantGeoffrey Macnab de , qui a rendu un verdict quatre étoiles et a écrit : « L’obscurité au cœur du film est soulignée par sa fin très brutale, qui rejette les conventions de la bande dessinée au profit de la profondeur psychologique.

« La performance de Phoenix reste également puissante et émouvante. Le génie, c’est que nous ne pouvons nous empêcher de prendre soin d’Arthur malgré son besoin et son dérangement.

Le film, qui est une comédie musicale, met également en vedette Lady Gaga dans le rôle d’Harley Quinn, l’acolyte et amoureuse du Joker, et a obtenu au début un score modeste de 61% sur Rotten Tomatoes, comme le rapporte Forbesle plaçant comme ayant le même score que le largement ridiculisé Adam noir.

Ce chiffre est désormais tombé à seulement 39 pour cent, la majorité des critiques mettant en cause l’histoire, les chansons et la fin dont on parle tant.

ouvrir l’image dans la galerie Joaquin Phoenix et Lady Gaga dans « Joker : Folie à Deux » (PA)

L’analyse consensuelle sur Rotten Tomatoes au moment de la rédaction est la suivante : « Le Joker éponyme de Joaquin Phoenix prend la parole dans une suite qui danse pendant que l’histoire reste immobile, bien que l’énergie générique de Lady Gaga donne Folie à Deux un peu de verve.

New York Times la critique Manohia Dargis écrit : « La grande non-actualité sur Folie à Deux c’est que c’est une comédie musicale à moitié cuite et sans enthousiasme, avec une star qui sait chanter, Lady Gaga dans le rôle de Lee Quinzel alias Harley Quinn, et une autre (Phoenix) qui ne peut pas ou ne veut pas.

Audrey Fox pour Boucleur a déclaré : « Même les fans de Joker Il est peu probable que nous trouvions grand-chose pour racheter ce gâchis chaotique et profondément stupide.

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois. après un essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à son annulation Essayez gratuitement

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois. après un essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à son annulation Essayez gratuitement

Richard Roeper du Chicago-Sun Times a déclaré dans sa critique : « Il y a toujours un farceur, il y a toujours un clown – mais s’il ne se transforme pas en quelque chose de plus grand, de plus audacieux et de plus terrible, on commence à avoir l’impression que nous avons déjà vu ce spectacle, mais sans les numéros musicaux. .»

Kevin Maher pour Les temps a qualifié le film de « désordonné, sans vie, dérivé et exactement ce que l’on attend d’un film qui ne veut tout simplement pas, ou n’a pas besoin d’exister ».

Des critiques plus favorables ont vu Danny Leigh pour Le Financial Times le qualifient de moins « détestable que son ancêtre », tandis que l’Irlande RTE a déclaré: « Le film est naturellement claustrophobe, rêveur et peu dramatique et tant mieux pour cela. »

ouvrir l’image dans la galerie JOKER (PA)

Le film devrait être le dernier du Joker de Phoenix. Après la première, un journaliste a interrogé Phoenix sur sa perte de poids pour le film, qui, selon lui, était plus « compliquée » qu’elle ne l’avait été avec l’original de 2019.

Pour le premier Joker, Phoenix a perdu 52 livres pour obtenir l’apparence décharnée du personnage principal et y est parvenu en suivant un régime composé principalement de légumes cuits à la vapeur et de laitue.

Cette fois-ci, Phoenix a hésité à révéler des détails précis sur son régime alimentaire, déclarant aux journalistes : « Je ne vais pas parler des détails de son régime alimentaire. »

Cependant, il a dit que cela « semblait un peu plus compliqué » de perdre du poids pour la suite « car il y avait tellement de répétitions de danse que nous faisions, ce que je n’avais pas la dernière fois ».