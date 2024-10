Joker : Folie à Deux Ending expliqué : La blague est sur nous

Remarque : il y a des spoilers complets ci-dessous pour « Joker : Folie à Deux »

La suite très attendue et tant attendue de « Joker » (2019), qui a rapporté 1 milliard de dollars de recettes, est enfin arrivée avec « Joker : Folie à Deux » désormais en salles. Joaquin Phoenix reprend son rôle primé aux Oscars, cette fois rejoint par Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn dans cet univers. Et cette fois, c’est une comédie musicale.

Ce « Joker », c’est beaucoup – c’est un drame de salle d’audience, une histoire de prison et une comédie musicale corsée, avec Joker et Harley chantant sur d’anciens standards. Mais comment ça se termine ? C’est de cela que nous sommes ici pour parler.

Avertissement de spoiler massif avant d’aller plus loin. Si vous n’avez pas vu « Joker : Folie à Deux », allez le regarder et revenez plus tard. Cet article sera toujours là. Nous le promettons.

Comment se termine « Joker : Folie à Deux » ?

Cela se termine avec Arthur Fleck (Phoenix), en prison et seul, venant d’être mortellement poignardé par un autre détenu, regardant vers la caméra et saignant à mort. En arrière-plan, son agresseur prend un couteau et se coupe un nouveau sourire, d’une manière similaire à la façon dont il est représenté dans « The Dark Knight » de Christopher Nolan, interprété par Heath Ledger, suggérant qu’il pourrait s’agir du nouveau Joker, quelqu’un qui est prêt à assumer le rôle créé par Arthur mais qu’il ne pouvait pas incarner.

Bon Dieu, comment fait-il pour qu’Arthur seul le tue ?

Un gardien de prison, probablement de mèche avec le meurtrier, dit à Arthur qu’il a un visiteur. Cela semble à première vue être la préparation d’une grande révélation. Est-ce quelqu’un de son passé ? Harley Quinn ? Harvey Dent? Personne? Mais non, Arthur le suit dans un couloir non protégé et se fait poignarder à plusieurs reprises au ventre.

Que se passe-t-il juste avant cela ?

Quelques choses.

La dernière heure – et nous entendons bien une heure complète – de « Joker : Folie à Deux » est un sombre drame judiciaire. À un moment donné, Arthur licencie son avocat (Catherine Keener) et commence à se représenter lui-même. Pendant toute une scène, il parle avec un accent du sud, ce qui, certes, est plutôt amusant (et plus qu’un peu déroutant).

Alors que le jury lit son verdict, une voiture piégée explose à l’extérieur de la salle d’audience. Arthur s’échappe brièvement, aidé par quelques acolytes, et va à la rencontre d’Harley Quinn, qui estime que sa confession au tribunal selon laquelle le Joker n’est pas sa véritable personnalité mais quelque chose qu’il met en scène, assumant l’entière responsabilité de six meurtres, était une trahison. de lui-même et de leur amour. Elle le laisse dans les « escaliers du Joker » du premier film, où il est de nouveau arrêté et renvoyé en prison.

Harvey Dent est dans ce film, n’est-ce pas ?

Il l’est, bien qu’il soit joué par Harry Lawtey, un acteur d’une vingtaine d’années qui semble encore plus jeune que cela. Non seulement il n’a pas le sérieux de Billy Dee Williams, Tommy Lee Jones ou Aaron Eckhart, mais on se demande en quelque sorte comment il a gravi les échelons si rapidement qu’il est déjà procureur de Gotham avant ses 30 ans.

Est-ce qu’il devient Two-Face dans le film ?

Eh bien, c’est une question intéressante. Après l’explosion de la voiture piégée, vous vous attendez à voir le carnage qu’elle a provoqué. Et vous vous attendez à voir le visage d’Harvey à moitié arraché. Après tout, c’est un film classé R. Mais alors que la caméra se déplace pour examiner les dégâts, vous le voyez avec des coupures (ou quelque chose comme ça) sur un côté de son visage. Mais on ne le voit pas vraiment bien, et il aurait pu être beaucoup plus explicite que le bombardement lui avait enlevé la moitié du visage. Comme une grande partie de « Joker : Folie à Deux », il ne parvient pas à s’engager pleinement dans le morceau. Peut-être qu’il a été transformé en Double-Face. Peut-être qu’il ne l’était pas. Qui sait.

Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir ?

Les gardiens de prison avec lesquels Arthur entretenait de bonnes relations (dirigés par Jackie Sullivan de Brendan Gleeson) se sentent également trahis par Arthur. Ils l’attaquent sous la douche avant que le verdict ne soit lu, peut-être en l’agressant sexuellement (comme dans le cas d’Harvey Dent, ce n’est pas clair). Ils assassinent également un de ses amis ; Arthur est dans sa cellule et les écoute tuer ce type.

Mais il n’en résulte vraiment rien ; Arthur ne parle pas des abus qui lui ont été infligés ni du fait que son ami en prison a été tué. Aucune accusation n’a été portée contre les gardiens, et personne d’autre ne le reconnaît non plus. C’est juste une chose qui se produit sans raison réelle, qui n’est pas étudiée plus en profondeur par le film et qui est ensuite complètement abandonnée.

Bon sang.

Ouais.

Autre chose?

Ouais, à un moment donné, Harley dit à Arthur qu’elle est enceinte de son enfant, après un bref rendez-vous en prison. Il en revient plus tard. Mais on ne sait pas vraiment s’ils ont eu des relations sexuelles ou si elle lui dit la vérité sur sa grossesse. Honnêtement, c’est une ride étrange à ajouter, surtout s’ils ne l’explorent pas de manière significative – ou de quelque manière que ce soit, vraiment.

Il n’y aura donc probablement pas de « Joker 3 ?

Nous ne pouvons pas imaginer que cela se produise, même s’il y a certainement des choses encore en jeu – peut-être que la fille de Harley (s’il y a une fille) peut devenir la ligne principale de cet univers, Harley Quinn, et le gars qui a tué Arthur deviendra le Joker de cet univers. Il y a aussi le Harvey Dent/Two-Face dans tout cela et la question de savoir si le personnage de Brendan Gleeson continuera ou non à violer et à tuer des détenus (vous savez, quelque chose qui intéresse tous les téléspectateurs de « Joker: Folie à Deux »). Mais ce film est tellement désagréable qu’il est difficile d’imaginer que quelqu’un veuille revenir pour des tiers.

« Joker : Folie à Deux » est désormais en salles.